ASCOLI PICENO – Conto alla rovescia per l’evento più sentito nel capoluogo.

Parliamo di Sant’Emidio ad Ascoli Piceno.

Di seguito il programma delle celebrazioni civili e religiose in onore del Patrono.

Lunedì 26 luglio

ore 17.40: Esposizione Solenne del braccio di Sant’Emidio

ore 18: Tradizionale omaggio al Santo e liturgia della Parola animata dalle Bande Musicali partecipanti – Preghiera al Santo –

Benedizione con la Reliquia del braccio di S. Emidio

Sabato 31 luglio

ore 17.30: S. Rosario – ore 18: Santa Messa

ore 20: Sagrato della Cattedrale. Celebrazione della Parola, presieduta dal Vescovo diocesano per l’ Offerta dei ceri

Domenica 1 agosto

ore 9– 11–18: Sante Messe

ore 19-24: Pellegrinaggio dei fedeli in Cattedrale per la venerazione di sant’Emidio.

Lunedì 2 agosto e martedì 3 agosto:

ore 17.30: S. Rosario – ore 18: Santa. Messa

Mercoledì 4 agosto

ore 18: Santa Messa presieduta dal Vescovo Mons. Domenico Pompili – Offerta dell’Olio per la lampada votiva da parte del

Comune di Ascoli Piceno – Animerà la celebrazione il “Coro diocesano” diretto dal M° Francesco Fulvi.

ore 19-24: Pellegrinaggio dei fedeli in Cattedrale per la venerazione di sant’Emidio.

Giovedì 5 agosto

ore 5.45: Benedizione del Basilico sul sagrato della Cattedrale.

ore 6: Confessioni a piazza sant’Emidio V. M. (passetto) in gazebo. Sante Messe: ore 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 18.

ore 9: Santa Messa per la “Famiglia degli Emidio”.

ore 10: Santa Messa celebrata presso Sant’Emidio alle Grotte.

ore 11: Solenne Pontificale, con Benedizione Papale, presieduto dal Vescovo Mons. Domenico Pompili

Animerà la celebrazione il “Coro diocesano” diretto dal M° Francesco Fulvi.

ore 18: Santa Messa presieduta dal S. E. Card. Raniero Cantalamessa. Animerà la celebrazione il “Coro diocesano”

ore 20-24: Pellegrinaggio dei fedeli in Cattedrale per la venerazione di Sant’Emidio.

Venerdì 6 agosto

ore 17.30: S. Rosario – ore 18: Santa Messa di Ringraziamento e per gli Iscritti alla Pia Unione di Sant’Emidio

PELLEGRINAGGIO DELLE PARROCCHIE E DELLE VICARIE

ore 6.30: Santo Rosario presso la Cappella del Ss. Crocifisso della Cattedrale

ore 7: Celebrazione della Santa Messa – Preghiera al Santo Patrono – Benedizione con la reliquia del Santo

Programma Civile

26 luglio

Ore 18 – Piazza Arringo Sant’Anna. Omaggio alla Tomba di Sant’Emidio delle Bande musicali.

30 luglio

Ore 21 – Cattedrale o San Francesco: Coro classico.

2 agosto

Ore 21 – Piazza del Popolo Gruppo musicale.

4 agosto

Ore 19 – Palazzo dei Capitani Premio Emidius.

5 agosto

Ore 9/9:30 – Omaggio delle bande musicali alle autorità cittadine (Sindaco e Prefetto).

Ore 21 – Piazza del Popolo Fanfara dei Bersaglieri

