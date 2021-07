OFFIDA – Un appuntamento ricco di artisti nazionali e internazionali, che regalerà sorrisi e spensieratezza. Sette compagnie per la settima edizione. Dal 6 all’8 agosto torna l’International Fof.

“Il Fof – commenta l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – è l’unione di tante forze: la Pro Loco, la Compagnia Di Filippo Marionette, di Remo di Filippo e Rhoda Gomez, che si occupa della direzione artistica, gli artisti, i volontari e tutti coloro che danno un contributo. L’apertura di questa settima edizione verrà affidata ai giovanissimi della Compagnia Gad’A, che porteranno in scena un loro spettacolo. Questo vuole essere un messaggio di ripartenza e positività. Dobbiamo andare avanti, nel rispetto delle normativa del Governo”.

Tonino Pierantozzi ricorda che dalla nascita, avvenuta nel 2015, il Festival ha dovuto sostenere più di una difficoltà, legata al terremoto prima e alla pandemia poi. “Abbiamo risposto sempre con forza e volontà – continua il presidente della Pro Loco – noi e i nostri direttori artistici. Abbiamo resistito, cercando di realizzare sempre un’iniziativa che genera positività”.

Le compagnie che parteciperanno sono sette: Gad’A, Trukitrek, Davide Calvaresi/7-8 chili, Umani Dance Theatre, Silvia Diomelli, Cia Ortiga, L’Abile Teatro.

Questa settimana edizione non sarà dislocata per tutta la città ma si utilizzeranno 6 spazi per 6 spettacoli in contemporanea. Come sempre, anche se in maniera ridotta, ci sarà un’area di ristoro nel chiostro dell’Enoteca regionale.

“Tutti i giorni il primo spettacolo, a cura del Gad’A inizierà alle ore 18 (Serpente Aureo) – spiega Remo Di Filippo – siamo orgoglioso che ragazzi offidani entrino nel mondo del teatro in questa maniera. Gli altri spettacoli si terranno alle 19:15, sempre in teatro, e alle 19 e alle 21:30 all’Anfiteatro Casa B. Forlini, al Piazzale Borgo d’Italia, a l’Enoteca Regionale, al prato di Santa Maria della Rocca, nella Sala Polivalente Beato Bernardo. Ringraziamo le persone e gli che hanno aperto le loro porte al Fof e ai volontari che danno energia. Anche quest’anno purtroppo non sarà assegnato il Premio Alfredo Tassi ma, in attesa di tempi migliori, c’è sempre il ricordo dell’artista offidano”.

“Il Fof – aggiunge il Sindaco Luigi Massa – unisce valori etici e sociali in un’iniziativa che è intrattenimento. Nato come una scommessa, poi vinta, il Festival ha posto Offida al centro del mondo artistico di respiro internazionale. Continuiamo a crederci, il pubblico ci crede. Servono momenti che ci possano riconciliare con attimi di spensieratezza e divertimento sano. ”

Il primo cittadino torna a sottolineare la necessità per tutti di provvedere alla vaccinazione, definendola l’unica soluzione per tornare a vivere normalmente: “Aderire con fiducia, allegria e sicurezza”.

Ricordiamo che nei giorni del Fof entrerà in vigore il Decreto governativo che regola gli ingressi per spettacoli sia all’interno che all’esterno: tutti i partecipanti che superano i dodici anni dovranno essere forniti di Green pass. Per agevolare gli accessi agli spettacoli è consigliabile stampare il proprio Qr Code.

Per informazioni e prenotazione degli spettacoli: www.internationalfof.com

