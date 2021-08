I concerti in programma per “Sempre più blu”

OFFIDA – La canzone d’autore torna a Offida con Sergio Caputo e Francesco Baccini il 12 agosto e con Annalisa il 13 agosto. Torna, con la seconda edizione, il Festival nazionale della canzone d’autore, “Sempre più blu”.

“Grazie all’importante Partnetship di Eclissi eventi e alla direzione artistica di Luca Sestili – dichiara l’Assessore Isabella Bosano – anche quest’anno proponiamo due concerti di musica autoriale. Insieme al Tributo a Morricone, Claver Gold & Murubutu, Risorgi Marche con Ginevra Di Marco (4 agosto), Armonia della Sera con Gilda Butto (14 agosto), Note sotto le stelle con Lito Fontana e Silvia Premici (17 agosto), con Sempre più Blu continuano gli appuntamenti della grande tradizione musicale offidana”.

Il titolo del Festival “Sempre più Blu” – nato nella prima estate con la pandemia, quella del 2020 – voleva essere un auspicio per un futuro prossimo di normalità.

“Le tonalità del blu sono sempre più accese per questo 2021 – commenta Sestili – Sono onorato come sempre di collaborare con la città di Offida che, in un periodo di emergenze e difficoltà, ha voluto fare questo ennesimo omaggio alla musica autoriale italiana”.

Il 12 agosto Sergio Caputo e Francesco Baccini, musicisti, autori e compositori, si esibiranno in Piazza del Popolo con una formazione inedita: “The swing Brothers” Entrambi faranno un percorso con i loro più grandi successi.

Il 13 agosto, sarà la volta di Annalisa. Il tour estivo della cantante è composto da poche date, tra cui c’è la piazza offidana. Presenterà Nuda 10, l’album uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni. Annalisa ha collaborato con Dario Faini “Dardust”, artista internazionale legato al nostro territorio.

“Al di là dei gusti – continua Sestili – invito tutti a partecipare a entrambe le serate perché ci sarà grande musica dal vivo”.

“Sempre più Blu – conclude il Sindaco Luigi Massa – è nato come segno di ripartenza, nel 2020. Quest’anno continua a esserlo. Due concerti di qualità, su cui Offida investe, che incontrano diversi interessi e gusti musicali. Sarà necessario il rispetto delle disposizioni, ossia essere in possesso del Green pass”.

Lo spettacolo “The swing Brothers” è gratuito e prenotabile su Ciaotikets, al costo di 1 euro. Si invita chi non potesse venire al concerto a disdire la prenotazione per permettere ad altri di partecipare.

Per il concerto di Annalisa i biglietti (due settori) sono disponibili su Ciaotikets e su Ticketone.

