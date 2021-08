ASCOLI PICENO – I tesserati delle Federazioni sportive dal 16 agosto potranno accedere direttamente, senza prenotazione, ai Punti vaccinali di Popolazione operanti nel territorio regionale.

Ad annunciarlo sono l’assessore allo Sport della Regione Marche Giorgia Latini e l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Una decisione condivisa con il Coni nazionale, con il Coni Marche e con il Cip Marche per incrementare il livello di sicurezza per coloro che praticano attività sportive per l’anno 2021-2022.

In questo modo i tesserati delle società potranno accedere liberamente alla vaccinazione presso i Punti vaccinali di Popolazione operanti sul territorio regionale senza prenotazione, esibendo la tessera di appartenenza.

Un altro obiettivo della campagna vaccinale per i tesserati delle Federazioni sportive, delle discipline associate e degli Enti di Promozione Sportiva è quello di rendere maggiormente sicuri gli impianti sportivi nei quali si svolgeranno sia le attività di preparazione e allenamento sia degli eventi sportivi che, nelle misure definite dalle autorità competenti, potrebbero essere nuovamente aperti al pubblico.

