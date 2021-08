E’ accaduto in via Napoli

ASCOLI PICENO – Sinistro nel pomeriggio del 13 agosto.

Incidente ad Ascoli Piceno, auto si ribalta.

E’ accaduto in via Napoli. Il conducente è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto in ambulanza sul posto.

Alle Forze dell’Ordine il compito di ricostruire la dinamica.

