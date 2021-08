ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Giovedì 26 agosto alle ore 18.30 lo scrittore Matteo Grilli presenterà il suo romanzo d’esordio Crocevia di punti morti. Quattro anime nel Pozzo, pubblicato da effequ edizioni. L’evento si svolgerà in largo Crivelli ad Ascoli Piceno, la piazza antistante la Libreria Prosperi. Dialogherà con l’autore Alessandro Poli.

“Il Pozzo, una città della remota provincia, aspetta il ritorno di quattro suoi abitanti. Massimo è dovuto tornare per stare vicino a sua madre; Celeste dopo un anno fallimentare a studiare filosofia ha scelto di rinchiudersi nella sua stanzetta per farsi seppellire dalle ossessioni; Leonardo ha mollato un lavoro stabile mosso dalla certezza che la sua città sia l’equivalente della Derry di It e sotto ci viva un mostro. K, invece, non se n’è mai andato, ma torna di continuo: si muove solo con gli autobus, di notte, facendo sempre lo stesso percorso, ossessivamente incastrato tra luoghi abbandonati e sfigurati dal tempo; convinto di essere l’incarnazione dello spirito della città, K si accorgerà del ritorno dei tre nel pozzo e forse finalmente qualcuno realizzerà il proprio sogno: morire. Se il mostro di It tornava a tormentare la sua città ogni 27 anni, ecco che, esattamente dopo 27 anni dall’uscita italiana della miniserie tv sul romanzo di King, Matteo Grilli rielabora il trauma e l’immaginario di una generazione, cogliendo gli aspetti più profondi del capolavoro dell’horror: la provincia, la solitudine, la paura”.

Matteo Grilli (1988) esordisce scrivendo racconti horror e sceneggiature per fumetti. Ha sceneggiato la serie tv Anime & Sangue per Amazon Prime Video e attualmente è impegnato nella stesura di nuove serie tv. Scrive articoli per «Not», «Esquire Italia» e «La Caduta». Il suo saggio “La liberazione dell’otaku” si trova in Nerdopoli (effequ 2018).

Alessandro Poli dottore di ricerca in Storia della Filosofia (Unicm), autore di contributi e saggi sulla filosofia moderna, sulle etiche ambientali e l’estetica cinematografica. Ha lavorato per il Mipaaf e lavora per il Mit.

Per informazioni: telefono 0736259888. WhatsApp 3291979667, e-mail libreriaprosperi@hotmail.it.

