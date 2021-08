In piazza Bolivar musica e stand gastronomici. Ingresso gratuito, necessario il green pass

FOLIGNANO – Torna il Villa Pigna Blues Festival. Da venerdì 20 a domenica 22 agosto Ridillo, Nkem Favour, Barrelhouse – Acoustic Blues Duo, Andrea Braido saranno i protagonisti delle tre serate a Folignano in piazza Simon Bolivar.

“Il Villa Pigna Blues Festival torna a calcare le scene dopo lo stop forzato dello scorso anno. Sarà la decima edizione di questo appuntamento divenuto ormai storico per Folignano. È per tutti un altro passo verso la normalità”, dichiara Laura Addis, consigliera delegata alla Cultura.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Folignano, in collaborazione con la Seventeen eventi. La direzione artistica è affidata a Massimo Piccioni di Break Live Music.

“È un percorso straordinario che ha visto negli anni l’esibizione di artisti di fama internazionale come Scott Henderson, Zac Harmon, Randy Hansen, Matthew Lee, solo per citarne alcuni – spiega Piccioni – Tutto questo si deve all’allora assessore alla cultura, Matteo Terrani, oggi attuale primo cittadino di Folignano: ha avuto anche la sensibilità di credere e concretizzare la mia idea di dare vita ad un festival blues nella mia città”.

Venerdì l’esordio con il concerto dei Ridillo: la band festeggia il trentesimo anno di attività. Sabato toccherà al grande blues con la voce potente e raffinata di Nkem Favour. Il concerto sarà aperto dalla performance dei Barrelhouse con Ivano Andreozzi e Stefano Sanguigni. Domenica chiusura con Andrea Braido, uno dei più talentuosi e versatili musicisti presenti nel panorama musicale, storico chitarrista di tantissimi artisti come Vasco Rossi, Zucchero, Ramazzotti, Mina, Celentano, Patti Pravo, Frank Gambale, Carl Palmer, Marcus Miller e molti altri.

Le serate prenderanno il via alle ore 22, stand gastronomici a partire dalle 19. In rispetto delle attuali normative sanitarie, per assistere ai concerti verrà richiesto il Green pass, l’ingresso è gratuito, ma sarà necessario prenotare online il proprio posto a sedere sul sito www.eventbrite.it.

Qui per il link diretto:

www.eventbrite.it/e/biglietti-villa-pigna-blues-festival-167165497503?fbclid=IwAR2SJcsVYmI939FPPuxkeGIaCs4bmF6QPxpSJo22pwaOVMshxSyPmpEUCNI

