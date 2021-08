ANCONA – Sono in arrivo oltre 9,7 milioni di euro per le Marche per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022. Sono stati ripartiti, con un decreto del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.