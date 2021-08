ACQUASANTA TERME – Un evento in onore di San Giovanni Battista Martire ad Acquasanta. La Festa delle Frazioni, organizzata dalla Associazione Aps I love Acquasanta in collaborazione con la Parrocchia di Acquasanta , Amministrazione Comunale e Pro loco, si svolgerà sabato 28 agosto.

Acquasanta accoglierà due grandi ospiti direttamente dai palchi del Grande Vasco Rossi : Leo Persuader Dj Set e Maurizio Massimo Solieri Gang in concerto

Leo Persuader storico amico del Blasco intratterrà il pubblico con un Live Set unico ed inimitabile. Maurizio Massimo Solieri chitarrista italiano è stato al fianco di Vasco Rossi per oltre trent’anni componendo tra i pezzi più famosi del rocker come ” C’è chi dice no, Rock ‘n ‘ roll show ” delizierà gli spettatori con la sua band in concerto.

La serata inizierà con una cena con le specialità delle Frazioni. Prenotazione obbligatoria entro il 27 agosto: Tabaccheria Angolo della Fortuna 3398608262 , Forno Celani 3389868179 , whatsapp 3338276722 . Necessario Green pass o Tampone entro 48 ore.

Frazioni partecipanti: Associazione Villa Cagnano, Associazione Acli San Lorenzo Paggese, Associazione culturale Ricreativa Ponte d’Arli, Santa Maria del Tronto o.d.v, Associazione castello di Quintodecimo.

