ASCOLI PICENO – Il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenta un piano con obiettivi generali che orientano la pluralità delle azioni strategiche, con priorità e risorse finanziarie commisurate.

È un Piano di massicci investimenti pubblici da realizzare nell’arco temporale di riferimento 2021-2026 che assume l’obiettivo di modernizzare e rafforzare il potenziale di crescita della società italiana e affrontare le sue criticità storiche.

Il Comune di Ascoli Piceno e l’ATS XXII, in collaborazione con Prometeo SAS di Giorgio Bisirri & Partners, nell’ambito del progetto “R3 – Resilienza, Riutilizzo e Riattivazione dei capitali urbani”, promuove due giorni di Social Innovation Labs, organizzati quali opportunità di progettazione partecipata condotta con metodologie di Design Thinking.

L’iniziativa “Le opportunità per un welfare cogenerativo: PNRR e nuova programmazione”, organizzata sotto la regia del Comune di Ascoli Piceno quale capofila dell’Ambito Territoriale Sociale XXII, si inserisce in questo contesto e nei due giorni di programmazione, previsti per venerdì 03 settembre 2021 dalle 15:30 alle 18:30 e sabato 04 settembre 2021 dalle 09:30 alle 13:00 presso la sala della Vittoria Pinacoteca Civica Palazzo dell’Arengo – Ascoli Piceno – intende realizzare due incontri di co-progettazione in grado di coinvolgere attivamente tutto il sistema degli stakeholders territoriali per contribuire ad innovare le politiche di welfare territoriali;

L’obiettivo dell’iniziativa è quella di:

condividere le molteplici opportunità di finanziamento connesse all’avvio della programmazione europea 2021-2027 e del correlato PNRR Italia;

identificare le priorità progettuali e programmatiche per il sistema di welfare territoriale;

costruire un piano di azione unitario, in grado di coinvolgere tutti gli attori territoriali e migliorare la capacità di mobilitare le risorse che si renderanno prossimamente disponibili per la coesione sociale ed economica.



La suddetta iniziativa si svolgerà con la collaborazione della Prometeo SAS, Bottega terzo settore; l’Aipas Marche; la Fondazione CARISAP, la Regione Marche, le organizzazioni del terzo settore, le consulte Comunali, in un’ottica di rete che è fondamentale nella realizzazione delle politiche sociali.

