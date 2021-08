Serata di grazia per il centrocampista bosniaco che segna con il sinistro al 4′ e con il destro al 55′ e si conquista il rigore trasformato dal capitano bianconero al 60′; di Carretta al 22′ e Rosi al 49′ le reti degli umbri

Perugia–Ascoli, match valido per la seconda giornata di Serie B, sabato 28 agosto ore 20.30 stadio “Renato Curi”.

Formazioni:

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Angella, Dell’Orco; Falzerano (85′ Manneh), Vanbaleghem (79′ Sounas), Burrai, Lisi (79′ Ferrarini); Santoro (63′ Gyabuaa); Carretta, Murano (63′ Bianchimano). A disposizione: Fulignati, Moro, Righetti, Sgarbi, Angori. All.: Alvini

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (87′ Salvi), Botteghin, Avlonitis, D’Orazio; Collocolo, Buchel (70′ Caligara), Saric (70′ Eramo); Fabbrini (77′ Castorani); Bidaoui, Dionisi (87′ De Paoli). A disposizione: Guarna, Bolletta, Tavcar, Quaranta, Spendlhofer, Franzolini, Lico. All.: Sottil

Arbitro: Valeri. Assistenti: Pagnotta e Gualtieri. IV Ufficiale: Feliciani. Var: Marini e Lo Cicero

RETI: 4′ Saric, 22′ Carretta, 49′ Rosi, 55′ Saric, 60′ Dionisi (R)

AMMONIZIONI: 18′ Burrai, 21′ Buchel, 51′ Dionisi, 69′ Botteghin, 76′ Lisi, 80′ Dell’Orco, 89′ Eramo

ESPULSIONI:

NOTE: 460 i tifosi bianconeri giunti in Umbria. Recupero: 1′ p.t,, 5′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 5′ Triplice fischio del signor Valeri, l’Ascoli batte il Perugia per 3-2

90′ + 4′ Manneh tenta di superare Salvi sulla sinistra, il terzino però non si fa saltare e riconquista palla

90’+ 2′ L’Ascoli riparte in contropiede, Bidaoui sbaglia però la misura del passaggio per Collocolo lanciato in porta

90′ Saranno 5 i minuti di recupero

89′ Eramo stende Gyabuaa e si prende il giallo

86′ Dopo una serie di batti e ribatti in area ascolana Burrai va al tiro, la palla sfiora il palo

85′ Ultimo cambio per il Perugia: Manneh subentra a Falzerano

83′ Falzerano, passato sulla sinistra, mette un pallone interessante su cui interviene Avolinitis ad allontanare

81′ Castorani in scivolata intercetta il rilancio di Chichizola e per poco non lo beffa dai 30 metri

78′ Sul ribaltamento di fronte è Carretta a provarci: palla di poco a lato

78′ Bidaoui dà spettacolo in area perugina, il suo cross però è troppo alto per le punte bianconere

77′ Altro cambio per l’Ascoli: Fabbrini lascia il posto a Castorani

75′ Lisi calcia da fuori area, il tiro deviato termina in corner

74′ Gyabuaa messo giù sulla trequarti bianconera, punizione per il Perugia

70′ Primi cambi per l’Ascoli: Caligara ed Eramo entrano per Saric e Buchel

67′ Scambio Biadoui Baschirotto in area umbra, il difensore non riesce a trovare la conclusione a pochi metri dalla porta avversaria

66′ Vanbaleghem calcia dal limite con il mancino: Leali blocca in due tempi

65′ Cross di Lisi dalla sinistra, Avlonitis fa buona guardia e respinge

63′ Doppio cambio per il Perugia: dentro Gyabuaa e Bianchimano per Santoro e Murano

60′ Gooooooooooooool dell’Ascoli!!!!! Dionisi spiazza Chichizola con un destro all’incrocio

58′ Primo Var per l’Ascoli: Saric messo giù in area avversaria da Falzerano, Valeri dopo aver rivisto l’azione decreta il rigore per l’Ascoli

57′ Bidaoui prova il tiro a giro dal vertice sinistro dell’area avversaria, palla a lato

55′ Goooooooooooool dell’Ascoli!!!!!!! Ancora Saric!!!! Questa volta di destro dai 25 metri con una traiettoria imparabile

54′ Angella cerca Carretta in profondità, Avlonitis chiude e conquista una rimessa dal fondo dopoun rimpallo

51′ Dionisi spinge Angella a palla lontana: cartellino giallo per il capitano dell’Ascoli

49′ Raddoppio del Perugia: Rosi, servito da Falzerano, batte Leali con un perfetto diagonale

48′ Carretta supera Botteghin in velocità, il suo tiro è però strozzato e termina lontano dalla porta difesa da Leali

47′ Traversone di Lisi dalla sinistra, il pallone attraversa l’area ascolana senza che nessun giocatore riesca ad intercettarlo

46′ Inizia la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

45′ Concesso un minuto di recupero

45′ D’Orazio serve Dionisi in ottima posizione, ancora una volta Dell’Orco lo chiude in angolo

42′ Burrai lancia Murano nello spazio, Leali in uscita lo anticipa

39′ Ripartenza del Perugia: Carretta se ne va sulla destra e serve Murano, il suo tiro finisce fuori

37′ Sul corner va Dionisi di testa: il portiere perugino è ben piazzato e blocca con facilità

36′ Ascoli ancora pericoloso: Collocolo ci prova dai 20 metri, Chichizola vola e a mano aperta devia il pallone in angolo

35′ Saric si libera sulla corsia mancina ma si allunga troppo il pallone e non riesce a crossare

32′ Carretta prova il destro a giro dal limite, palla non lontana dal palo

30′ D’Orazio tenta il filtrante lungo per Dionisi, Rosi lo anticipa e riconquista il possesso palla

27′ Corner per il Perugia: Avlonitis di testa anticipa tutti e allontana la sfera

25′ Santoro rimane a terra dopo uno scontro di gioco con Saric, intervengono i sanitari

22′ Pareggio del Perugia: Murano calcia dentro l’area bianconera, Leali respinge sui piedi di Carretta che la mette dentro a porta vuota anticipando i centrali dell’Ascoli

20′ Occasione Ascoli: Bidaoui ruba palla ad Angella e serve Dionisi in area avversaria, Dell’Orco però lo anticipa e mette in corner

17′ Ancora Falzerano, il più pericoloso tra i suoi, serve in area Murano: la sua girata è bloccata da Leali

15′ Falzerone tenta di emulare il sinistro a giro di Saric: palla però alta

14′ Bidaoui serve Dionisi in area perugina, il capitano bianconero nel controllo si allunga troppo il pallone che termina in out

12′ Falzerano salta D’Orazio e la mette in mezzo: Botteghin di testa allontana la minaccia

11′ Contropiede Ascoli: Bidaoui riceve palla e tenta il tiro da dentro l’area avversaria, Chichizola blocca

9′ Ascoli vicino al raddoppio: Avlonitis sugli sviluppi di un calcio d’angolo calcio un rasoterra che sfiora il palo

7′ Fabbrini messo giù sulla trequarti avversaria: punizione per l’Ascoli.

4′ Goooooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!!!!!!!!! Saric con una magia di sinistro da fuori area porta in vantaggio il Picchio

2′ Cross dalla destra di Collocolo, Dionisi di testa a centro area non ci arriva di un soffio

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconero con pantaloncini e calze nere, Perugia in maglia rossa con calzoncini bianchi e calzettoni rossi

PRIMO TEMPO

