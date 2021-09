ASCOLI PICENO – Settembre è arrivato e tutto è pronto per cominciare un nuovo anno sportivo Uisp nel Piceno, con un occhio rivolto al sociale.



Nell’immagine della tessera Uisp c’è infatti la gioia dei visi e dei gesti delle bambine e dei bambini, che ritornano a giocare insieme e a socializzare, in un contesto colorato e vivo. Un buon auspicio per superare presto la pandemia, in un delicato periodo storico in cui c’è assoluto bisogno di nuove e concrete attenzioni da riservare alle persone.

“Non è un mistero che l’ambito sportivo sia stato tra i più colpiti dall’emergenza sanitaria – spiega il Presidente della Uisp territoriale di Ascoli Piceno Daniel Claudio Ficcadenti – ed è opinione dell’Uisp che vada sostenuto con interventi concreti e duraturi. Crediamo sia necessario prendere in esame la possibilità di un Piano Nazionale per una nuova cultura motoria e sportiva che metta al centro il benessere della persona, promuovendo attività fisica e sport a partire dal rapporto con la salute pubblica e la scuola, contrastando la sedentarietà, favorendo sani e attivi stili di vita, per garantire benessere, qualità della vita alle cittadine e ai cittadini di ogni età”.

Riconoscere l’effetto rigenerativo e attrattivo dello sport di base nel rapporto con il territorio, poiché generativo di processi di inclusione e di coesione sociale, non potrà che rafforzare anche le capacità formative delle persone e produrre occupazione.

Un vero e proprio giro di boa, quello auspicato dall’Uisp, verso un necessario cambio di passo che metta davvero al centro la persona nelle politiche pubbliche e nell’economia.

“Per agevolare la ripresa delle attività tutte le Associazioni e Società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni – continua il Presidente della Uisp di Ascoli Piceno – saranno sostenute con un contributo di 50 euro per il rinnovo dell’affiliazione. Inoltre, da quest’anno sarà possibile scaricare gratuitamente l’App Uisp nel proprio smartphone nella quale sarà possibile visualizzare le eventuali card formazione, i cartellini tecnici e le licenze di attività e dialogare con il Broker assicurativo Marsh. L’App sarà poi integrata con varie utilità quali, ad esempio, l’iscrizione on-line, che permetterà al socio di iscriversi a progetti e attività Uisp, e aggiornata in tempo reale su attività e notizie dell’intero mondo Uisp”.

