ASCOLI PICENO – Di seguito note, giunte in redazione il 10 settembre, dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, e dall’assessore regionale Guido Castelli.

E’ in vigore da oggi l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016,

Giovanni Legnini, che aumenta il contributo concesso ai cittadini per la riparazione degli edifici

danneggiati dal terremoto alla luce del forte rincaro di alcuni materiali edilizi e introduce diverse

altre norme a sostegno delle imprese che operano nel cratere.

“La ricostruzione nel Centro Italia, nonostante la pandemia, ha avuto nell’ultimo anno una forte

accelerazione, ma negli ultimi mesi sta scontando delle difficoltà, legate soprattutto all’aumento

dei prezzi dei materiali. Non possiamo permetterci una nuova battuta d’arresto. Con l’Ordinanza,

in attesa di una revisione più puntuale del prezzario, abbiamo intanto deciso un incremento dei

contributi del 6% per la riparazione delle abitazioni e dell’11% per il ripristino degli immobili

produttivi, sulla base dell’indice Istat dei prezzi” spiega il Commissario Legnini, sottolineando che

“l’aumento del contributo si applicherà anche ai cantieri già avviati, molti dei quali oggi si trovano

in difficoltà. L’Ordinanza – aggiunge il Commissario – prevede diverse altre misure per favorire e

sostenere le imprese del cratere che hanno subito danni con il terremoto e quelle che sono attive

nella ricostruzione, anche con l’accelerazione dei pagamenti sulle lavorazioni eseguite, e ulteriori

semplificazioni per i cittadini e i loro tecnici”.

Per tener conto delle difficoltà del mercato si prevede ad esempio la possibilità, per i proprietari e

i loro tecnici, di indicare l’impresa incaricata dei lavori fino a due mesi dopo la concessione del

contributo.

Tra le misure a favore delle imprese, la semplificazione dei pagamenti spettanti alle imprese

costruttrici sulla base degli stati di avanzamento che verranno asseverati dal direttore dei lavori,

ma anche la possibilità di elevare al 50% la quota di lavori in subappalto ed una revisione dei

requisiti richiesti alle imprese per partecipare agli appalti, misure che puntano ad ampliare

l’offerta degli operatori economici che operano sul mercato. Sempre per le imprese si prevedono

nuove regole, più semplici, per il rimborso dei beni strumentali danneggiati dal sisma e per le

delocalizzazioni che si rendono necessarie per effettuare i lavori di ripristino o ricostruzione degli

immobili che le ospitano, mentre viene sospeso l’obbligo di demolizione delle strutture

temporanee nel momento in cui viene riacquisita, dopo i lavori, l’agibilità degli immobili originari.

I ritocchi del 6% e dell’11% per gli immobili residenziali e produttivi si applicano al costo

parametrico convenzionale (calcolato a metro quadro in base allo stato di danno), mentre per la

sola edilizia residenziale si prevede un incremento del 6% delle voci del prezziario, in attesa di una

sua revisione.

Gli aumenti del contributo scattano da oggi per tutte le nuove domande, per quelle già presentate,

ma non ancora giunte alla conclusione del procedimento, e vengono riconosciuti anche per i

cantieri già aperti, per le lavorazioni effettuate a partire dal primo gennaio di quest’anno, nella

misura che sarà stabilita da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità

sostenibili. Per le nuove domande i progettisti potranno inoltre scegliere di avvalersi, in alternativa

al prezzario Sisma maggiorato, del prezzario regionale di riferimento e, per le voci non

contemplate, dei prezziari regionali delle altre regioni del cratere.

Guido Castelli

È stata pubblicata l’ordinanza commissariale numero 118 del 7 settembre 2021 che ha per oggetto “Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma”.

“Si tratta di un’ordinanza molto importante, pronta ad intervenire sui costi della ricostruzione e sviluppata anche sulla base degli stimoli che il commissario ha dato alla Regione Marche –spiega l’assessore alla Ricostruzione, Guido Castelli, commentando nel dettaglio i passi di un testo nodale per il cratere sismico -. L’aumento dei prezzi di alcune materie sta infatti mettendo in seria difficoltà le imprese, che spesso e volentieri valutano se rinunciare agli incarichi o non accettarli per niente”.

In tal senso dunque è arrivata l’ordinanza del commissario Giovanni Legnini, stilata dopo gli esiti dell’istruttoria condotta congiuntamente dagli Uffici Speciali della Ricostruzione, tra cui quello appunto della Regione Marche. Infatti, tra i fattori che rischiano di ridurre la velocità impressa al processo di ricostruzione c’è l’aumento del prezzo delle materie prime. Un rincaro dovuto soprattutto all’aggravarsi, negli ultimi due anni, della crisi pandemica da Covid 19, che ha pesato su ferro, legno, resine, acciaio, laterizi, vetro e molti altri materiali.

“Siamo intervenuti con questa ordinanza proprio per evitare che il buon lavoro fatto sulla ricostruzione possa essere rallentato da questi elementi, che non dipendono dalla ricostruzione ma che incidono su di essa – continua Castelli -. Sono di particolare importanza gli articoli 6 e 7 perché non solo riconosciamo un aumento dell’indice Istat ai costi del terremoto, ma soprattutto stabiliamo che nelle more della revisione del prezziario sisma, che è molto contenuto, è consentito applicare in alternativa quello regionale, più aggiornato è più consistente in particolare nelle Marche, dove la Regione ha provveduto ad un aggiornamento nel mese di luglio. C’è dunque questa importante possibilità sia per la ricostruzione pubblica che per quella privata, in attesa del nuovo prezziario sisma”.

“Inoltre – conclude l’assessore – si consente di applicare alla ricostruzione una normativa, quella dell’articolo 7, che prevede di richiedere la revisione dei prezzi alla fine del lavoro, quando si può documentare che c’è stata una maggiorazione che ha inciso sui costi dell’opera indipendentemente dalla volontà dell’imprenditore. Anche questo lo ritengo un elemento centrale. Poi ci sono altri aspetti come la possibilità di dare in subappalto i lavori sino al 50%, a dimostrazione della grande collaborazione con la struttura commissariale ma anche del grande ascolto che la Regione ha prestato alle associazioni di categoria che ci manifestavano preoccupazione e ansia”.

