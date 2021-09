ASCOLI PICENO – I centri estivi di EstateCsi 2021 sono giunti al termine.

“Ebbene ora possiamo dirlo, anche quest’anno ce l’abbiamo fatta! Per il secondo anno consecutivo, i centri estivi, un periodo solitamente molto vivace e spensierato che chiude il cerchio dell’anno scolastico prima delle vacanze, ha dovuto fare i conti ancora una volta con l’emergenza sanitaria legata al Covid-19.”

“Ma non ci siamo persi d’animo – dichiara il presidente provinciale Antonio Benigni – con un’attenta riformulazione delle attività e dell’organizzazione generale, nella ricerca del giusto equilibrio tra la tutela rigorosa della salute, da una parte, e il diritto alla socialità, al gioco e all’educazione di bambini e adolescenti, dall’altra, siamo riusciti a garantire a tutti una Estate Fantastica: EstateCsi”

“Noi volevamo che ci fosse. Era importante E così il centro estivo c’è stato, e nonostante le difficoltà siamo sicuri che abbia portato almeno un pò di allegria, gioco e socialità nella vita dei bambini e degli educatori che hanno partecipato. Ce n’era davvero bisogno!”

All’insegna dei protocolli, dei micro-gruppi, dei controlli quotidiani, abbiamo riproposto le attività già in calendario da sempre.

Era importante riconsegnare la speranza e il profumo di normalità, anche attraverso le Gite, le Escursioni, le Uscite didattiche e di Gioco, presso le fattorie, le uscite a Cavallo, con i Kart, al Rafting, all’Arrampicata, i Percorsi Avventura, e tante altre giornate, sono state le componenti, insieme alle attività al Centro, tornei e laboratori motorio -sportivi, che hanno caratterizzato questa estate, diversa ma non meno intensa.

“E oggi lo possiamo dire con gioia e senza falsa modestia che nei nostri 6 centri sono stati ospiti oltre 600 bambini e 60 Educatori che, dal 7 giugno al 10 settembre, nell’osservanza scrupolosa dei Protocolli Safe Sport secondo le linee guida generali varate dal Ministero, non abbiamo mai registrato casi di contagio. ”

“Segno evidente che facendo le cose in modo organizzato e osservando scrupolosamente i protocolli, anche se questo significa assumersi responsabilità e costi maggiori di gestione, è possibile continuare a vivere e far vivere ai nostri ragazzi una speranza che si chiama “normalità. Un ringraziamento speciale a tutti i genitori che hanno fatto partecipare i loro bambini ai nostri centri estivi EstateCsi, per la fiducia, l’entusiasmo, la gentilezza e la collaborazione che hanno mostrato verso di noi.”

“Vogliamo poi porgere un ringraziamento più speciale, importante ed emozionante per noi dello staff del Centro Sportivo Italiano va dedicato a tutti i bambini che con la gioia, la felicità, la grinta, l’entusiasmo, la curiosità e l’energia ci hanno permesso di rendere il nostro Centro Estivo Splendido. Vi ringraziamo per ogni vostro sorriso che ogni mattina ci dava l’energia per passare una giornata speciale con voi e vi auguriamo un buon anno scolastico e vi aspettiamo l’anno prossimo!”

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.