ASCOLI PICENO – Giornata movimentata, quella del 14 settembre.

Due incidenti nell’Ascolano.

Uno nella zona industriale di Ascoli dove il conducente di un tir è rimasto ferito dalla caduta di un cassone. Sul posto 118 e Forze dell’Ordine, la persona è stata portata al Torrette di Ancona in eliambulanza per ulteriori cure mediche.

Un altro sinistro a Piagge dove un motociclista è caduto in una scarpata per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Centauro soccorso dal 118 e portato al Torrette di Ancona sempre in eliambulanza.

