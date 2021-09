ASCOLI PICENO – Con la riapertura delle scuole Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ascolto e Partecipazione e Prospettiva Ascoli chiedono lo svolgimento di un consiglio comunale a porte aperte. Di seguito il testo della nota.

“Si è scelta una data simbolica per chiedere ufficialmente al Sindaco ed alla giunta la convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza: il primo giorno di scuola. Oggi numerosi ragazzi hanno varcato la porta del proprio istituto scolastico senza avere la minima certezza che quelle strutture siano ad oggi adeguate nel preservarli da eventuali pericoli in caso di calamità naturali. Come consiglieri di minoranza abbiamo voluto scegliere proprio il primo giorno di scuola per chiedere al Sindaco di svolgere un’assise nella quale abbiamo chiesto siano invitati a partecipare non solo i liberi cittadini ma anche Rappresentanze Sindacali, Dirigenti Scolastici, Genitori, Studenti e Rappresentanti d’Istituto.

Riteniamo opportuna in particolare la presenza delle figure istituzionali del territorio come Parlamentari, Consiglieri ed Assessori Regionali poiché riteniamo necessario attivare l’intera filiera istituzionale affinché l’amministrazione comunale risolva questo problema che insiste ormai da cinque anni sulla nostra città. Crediamo che dopo aver celebrato la festa della scuola l’amministrazione debba dare risposte concrete alle famiglie ascolane che stanno mandando i propri figli in edifici con una importante vulnerabilità sismica ma anche a dirigenti scolastici che gestiscono una situazione veramente complessa non solo dal punto di vista organizzativo”.

