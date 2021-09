Il clou della giornata è previsto per le ore 17,30, con lo spettacolo musicale e di cabaret, tenuto dal noto comico Angelo Carestia, in collaborazione con l’agenzia Lido degli Aranci di Grottammare.

ASCOLI PICENO – Dopo la pausa forza dettata dalla pandemia è ripresa quasi nell’ordinarietà l’attività del Centro Ricreativo Culturale e di Sollievo Ada-Bruno Di Odoardo.

Sono stati già realizzati nei mesi scorsi incontri formativi ed informativi, sia ad Ascoli che a San Benedetto, nell’ambito del progetto “Parlo, Mi informo, Decido…Mi Attivo” e quindi con il ritorno alle usuali iniziative di animazione e di assistenza, non poteva mancare la riproposizione dell’ormai tradizionale “Festa di Via Lazio” e cioè dell’intera via di Pennile di Sotto dove, al civico 2, ha sede ed opera lo stesso Centro.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua terza edizione, con il patrocinio del Comune e prevista per la quasi intera giornata di domenica 26 settembre, intende richiamare all’attenzione dei più, anche con l’ausilio di attività ricreative e culinarie, la presenza e soprattutto la vivacità, del centro Ada-Bruno Di Odoardo che da alcuni anni opera in quel quartiere, con sempre maggiori consensi, grazie alle stesse innumerevoli iniziative promosse sistematicamente in favore degli anziani e non solo.

Il programma della lunga giornata di festa è piuttosto corposo. Si inizia alle ore 9 con la Santa Messa presso la locale Parrocchia di San Marcello ed a seguire, dalle ore 12 sarà operativo nella stessa via Lazio un primo stand gastronomico con porchetta, panini e bibite e dalle ore 15 quello dei gelati di “Creme Glacè”.

Inoltre per tutta la durata della manifestazione saranno presenti i banchi del mercatino artigianale della Pi.Cu.S.Art, mente il clou della giornata è previsto per le ore 17,30, con lo spettacolo musicale e di cabaret, tenuto dal noto comico Angelo Carestia, in collaborazione con l’agenzia Lido degli Aranci di Grottammare.

Ad un tale importante appuntamento saranno ovviamente presenti tutti i componenti del direttivo del Centro, con in testa il presidente Francesco Fabiani e la vice Paola Luzi ed è prevista anche la partecipazione del sindaco Marco Fioravanti, con l’assessore alle Politiche Sociali Massimiliano Brugni.

All’evento, che si svolgerà rigorosamente all’aperto, può partecipare chiunque, con l’obbligo però rigoroso di indossare la usuale mascherina protettiva.

