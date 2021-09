Al Colle San Marco di Ascoli Piceno si punta in alto con “Facciamo la differenza”. Si inizia con Legambiente Marche, poi sarà la volta dell’associazione Le 5 contrade di Folignano con “La Bottega del riuso” e di Diversamente onlus con “I giochi di una volta”

ASCOLI PICENO – Torna il progetto “IntegrArti – per un sistema circolare”, progetto finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 72 D.Lgs. n. 117/2017) ed il contributo del Comune di Folignano. Questa volta triplica la proposta con tre appuntamenti completamente gratuiti.

Domenica 26 settembre presso Colle San Marco di Ascoli Piceno, si punta in alto con “Facciamo la differenza”. Si inizia alle ore 10 con Legambiente Marche. Ritrovo presso i campi da tennis per “Puliamo il mondo”, una passeggiata ecologica volta alla conservazione del territorio. Si ripulirà una parte del pianoro, collaborando insieme in un clima di integrazione e allegria.

Alle ore 15 sarà la volta dell’associazione Le 5 contrade di Folignano con “La Bottega del riuso”, uno spazio creativo all’aperto presso la Locanda del Pianoro. Utilizzando materiali di recupero trovati direttamente in natura, gli operatori aiuteranno i partecipanti a realizzare manufatti originali. Il laboratorio è intergenerazionale, adatto cioè ad ogni età.

Infine, a seguire, l’associazione Diversamente onlus subentrerà con “I giochi di una volta”, un momento ludico-ricreativo in cui sperimentare le attività che facevano divertire i nostri nonni, come il gioco dell’oca ma in versione gigante.

“Una giornata da non perdere” – commenta Ivano Corradetti, Presidente dell’associazione Cisi capofila del progetto IntegrArti – “Il nostro messaggio Facciamo la differenza è fondamentale, sia in termini di sensibilizzazione al green, sia dal punto di vista dell’integrazione intergenerazionale. Sarà bello stare insieme tra pulizia del pianeta e giochi divertenti, il tutto nel fantastico scenario di San Marco”.

