ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale.

Sabato 25 settembre, un evento dove musica e poesia si sono incontrate per insegnarci ad

ascoltare e a liberare la nostra mente e il nostro spirito dal frastuono che ci circonda.

Si è conclusa, con ampi consensi di critica e di pubblico, la quinta edizione del Concorso

Nazionale di Composizione “Poesia in musica: verso l’Assoluto di Mauro Crocetta” nella

prestigiosa cornice della sala della Vittoria nella Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno.

La manifestazione è stata organizzata dalla “Fondazione Mauro Crocetta” in collaborazione

con l’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno e condotta brillantemente da

Maria Puca, Direttrice dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno.

La serata si è aperta con un suggestivo momento coreografico, sulle note di Gioachino Rossini,

a cura delle allieve di Danza Classica dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini”, dirette da

Maria Luigia Neroni.

A seguire, particolarmente apprezzato, il video “Con la scultura di Mauro Crocetta: il

cammino esistenziale nella Divina Commedia”, per commemorare i 700 anni dalla morte di

Dante Alighieri, attraverso le sculture realizzate dal Maestro Crocetta per le Biennali della

Piccola Scultura di Ravenna dal 1988 al 2003 ed ispirate alla Divina Commedia.

Significativi gli interventi dell’Assessore alla Cultura Donatella Ferretti, che ha commentato

le opere scultoree di Mauro Crocetta ispirate ai Canti della “Divina Commedia” e di Stefano

Papetti, Storico dell’Arte e Direttore dei Musei Civici di Ascoli Piceno nonché del Comitato

Scientifico della Fondazione Mauro Crocetta, le cui parole hanno ben contestualizzato

l’operato artistico di Crocetta.

Con il suo breve intervento, la Presidente della Fondazione e moglie dell’Artista, Maria

Rosaria Sarcina, ha voluto, soprattutto, evidenziare che l’organizzazione di questo Concorso

Nazionale mira a far emergere giovani talenti e a premiare la genialità e l’impegno.

Soddisfazione ha dimostrato il Direttore Artistico M° Lamberto Lugli, Compositore e docente

presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, per il livello delle tre composizioni finaliste,

giudizio condiviso dal Presidente della Giuria del Concorso Andrea Talmelli, Presidente

Simc, e con il plauso per l’alta espressione culturale della manifestazione da parte di Fabio

Masini, Direttore del Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

Le composizioni musicali dell’edizione 2021 sono state ispirate dalla poesia di Mauro

Crocetta “Uomini soli” tratta dalla raccolta “Verso l’ultimo approdo” e recitata dal bravo

attore Paolo R. Maria Aceti. In questi versi allo smarrimento e al vuoto, espressione tragica

della vita, viene ancora una volta in soccorso la “Natura”, invitando ad aprire la porta al sole

per poter recuperare la vita.

È di tale desiderio di vita che è pregna tutta l’opera artistica di Mauro Crocetta, dalla poesia

al teatro, alla narrativa, fino alla scultura.

Le composizioni, dopo una breve presentazione di ciascuno dei tre giovani finalisti, tutti in

possesso di curriculum assai rilevanti, sono state eseguite dal Quartetto di Sassofoni del

Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro, che il pubblico ha a lungo applaudito.

Per la classifica finale, alle valutazioni dell’autorevole giuria – composta dai Maestri Andrea

Talmelli Presidente della Giuria, Lamberto Lugli, direttore artistico del Concorso, Sonia Bo,

Compositrice del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Francesca Virgili, Compositrice

dell’Istituto G. Spontini di Ascoli Piceno e Gianpaolo Salbego Editore (Edizioni Musicali

Agenda Bologna) – si sono uniti due membri della Fondazione Mauro Crocetta: il Direttore

del Comitato Scientifico Stefano Papetti e la Presidente Maria Rosaria Sarcina.

Il primo premio è stato assegnato a Christian Paterniti di Ficarra (ME) per la sua composizione

“Alone”; al secondo posto si è classificato Filippo Scaramucci di Ancona con la composizione

“Fragile” e, al terzo, Nicola Gaeta di Lanciano (CH) con la composizione “Uomini soli”.

Applaudito calorosamente l’Intermezzo con Misaele Saldari al flauto e Giulia Cappelli alla

chitarra, allievi dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini” di Ascoli Piceno.

Giuseppe Piccioni, regista cinematografico e sceneggiatore, affabile e sorridente, ha ritirato,

con viva emozione, il “Premio Cultura”2021 consegnatogli dalla Presidente della Fondazione

alla presenza del Sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ringraziando tutti per

l’entusiastica accoglienza riservatagli, sottolineando anche le difficoltà del suo lavoro, talvolta

associato al senso di solitudine.

Attraverso la sua filmografia, Piccioni ha saputo rafforzare il legame con Ascoli Piceno, città

natale, per smentire, qualche volta (sono parole della Presidente della Fondazione Mauro

Crocetta) la locuzione latina “Nemo propheta in patria”. Il premio della Fondazione consiste,

come per le passate edizioni, nel bassorilievo in bronzo “Pace” che il Maestro Mauro Crocetta

ha realizzato nel 1990, simbolo di cultura e arte: unici mezzi in grado di salvaguardare la

dignità ed il futuro dell’intera umanità.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.