Punto prezioso per i bianconeri

Stadio “E.Scida” di Crotone, ore 14, 2 ottobre.

Allo stadio “Scida” i bianconeri di Sottil affrontano il Crotone nel match valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie B. Ascoli a 12 punti contro i 3 dei calabresi.

Tempo soleggiato, 24° gradi e Picchio in campo con la consueta casacca bianconera.

FORMAZIONI UFFICIALI

CROTONE (3-4-2-1): Contini; Nedelcearu, Canestrelli, Paz (27′ Cuomo); Giannotti, Estevez, Vulic, Molina; Borello (72′ Donsah), Benali (54′ Mogos); Mulattieri (72′ Kargbo). A disp. Festa, Saro,Visentin, Mondonico, Juwara,, Oddei, Schirò, Maric. All. Modesto.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Quaranta, D’Orazio (45′ Felicioli); Collocolo (45′ Caligara), Eramo (63′ Iliev), Saric ; Fabbrini (68′ Maistro); Dionisi (68′ De Paoli), Bidaoui. A disp. Guarna, Salvi, Tavcar, Petrelli, Castorani, Donis, Spendlhofer, Caligara, De Paoli. All. Sottil.

ARBITRO: Di Martino di Teramo

Assistenti: Pasquale Capaldo di Napoli e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

Quarto Ufficiale Maria Marotta della sezione di Sapri

VAR Federico Dionisi de L’Aquila, AVAR Pietro Dei Giudici di Latina.

RETI; 8′ e 19′ Canestrelli, 26′ Dionisi, 94′ Bidaoui

AMMONITI: Nedelcerau, Borello, Canestrelli (C.), D’Orazio, Eramo, Fabbrini (A.)

ESPULSI: Canestrelli (C.)

CRONACA DEL MATCH

94′ GOL ASCOLI. Serie di corner per il Picchio. A 30 secondi dalla fine su angolo di Felicioli, Bidaoui sigla il pareggio di testa dopo un batti e ribatti in area e fischio finale. Punto prezioso per i bianconeri



92′ De Paoli affonda e serve Bidaoui in area, Eteves con la punta del piede spazza in corner, assalto bianconero

90′ 4 i minuti assegnati

87′ tiro di Maistro dal limite, palla alta sopra la traversa

80′ occasione Ascoli con Bidaoui che si beve in velocità due uomini entra in area e tira respinge Contini, tiro di Caligara poi respinto da Kargbo

75′ Maistro serve Iliev in area, palleggio e incursione, fallo e check var che lascia proseguire

71′ corner di Maistro indirizzato verso la porta, pericoloso ma Contini riesce a respingere

66′ fallo su Saric, l’arbitro lascia proseguire e Fabbrini si invola e serve Dionisi al limite delll’area, tiro strozzato para Contini

61′ Leali rischia con un rinvio rasoterra sbagliato, poi Saric viene ammonito per fallo su Estevez, palla in corner, e cross per Mulattieri che di testa sfiora il gol

59′ super parata di COntini su colpo di testa in tuffo di Bidaoui assistito da Dionisi

53′ espulso Canestrelli, rosso diretto per il difensore che si era fatto torgliere il pallone da Bidaoui che si invola verso l’area, il difensore lo strattona al limite dell’area. Punizione dal limite sinistro, Caligara spreca tirando sopra la traversa

50′ Caligara si invola in mezzo a tre e viene fermato da Canestrelli, ammonito il calciatore rossoblù. Punizione dai 25 metri battuta dallo stesso Caligara, il suo cross viene allontanato da Aru

46′ scontro tra Fabbrini e Canestrelli, ne ha la peggi il calciatore sdel Picchio che viene soccorso si rialza e rientra in campo

2′ dentro Caligara e Felicioli, per Collocolo e D’Orazio

SECONDO TEMPO

47′ fine primo tempo

45′ Spunto di Benali sulla sinistra, riesce a salvarsi con qualche affanno la difesa bianconera. Due minuti di recupero

34’punizione sulla destra e ancora Estevez sulla palla, Molina di testa sfiora il palo alla destra di Leali

33′ Giannotti si infila tra Saric ed Eramo, quest’ultimo lo ferma irregoralmente e viene ammonito

29′ Dionisi esce dal campo per mettere un turore al ginocchio dove aveva già avvertito dolore

28′ – Altra occasione per Canestrelli dopo uno scherma da corner, destro debole in area controllato da Leali

27′ Paz infortunato esce per Cuomo

26′ GOL ASCOLI, Quinto gol pr l’attaccante bianconero che con un pallonetto di testa supera Contini, su perfetto assist di Eramo

24′ Paz rimane a terra, problema all’inguine destro si ferma e chiede il cambio

21′ ammoniti D’Orazio e Borello per un brutto fallo su Fabbrini

19′ GOL CROTONE, Doppietta di Canestrelli, punizione dalla destra di Estevz, colpo di testa di Canestrelli che salta sopra a Baschirotto e infila in rete

16? Ammonito Nedelcearu per un fallo sulla trequarti ai danni di Dionisi

13? Cross di Collocolo dal fondo, chiude di testa in corner Paz

11? Dionisi prova a sorprendere Contini con un destro da centrocampo che finisce a lato

8′ GOL CROTONE, Canestrelli infila in rete con un tap in volante sul cross di Estevez su punizione dalla sinistra

1′ Saric si libera sulla tre quarti, atterrato punizione per il Picchio, sulla palla D’orazio che crossa al centro respinge la difesa

0′ inizia il match

