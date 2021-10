ASCOLIPICENO- La Uil di Ascoli Piceno, con la Segreteria Generale delle Marche, ha promosso per venerdì 15 ottobre, il convegno “La Previdenza Futura: Flessibilità d’Accesso, Rivalutazione delle Pensioni, Sostenibilità del Sistema”, che avrà luogo ad Ascoli Piceno, alle ore 10 presso Palazzo dei Capitani, con la partecipazione di relatori anche di rilevanza nazionale. È prevista infatti la partecipazione del segretario nazionale Uil, con delega alle politiche previdenziali, Domenico Proietti, del segretario generale Uil pensionati Carmelo Barbagallo, del professore di sociologia economica dell’Univpm Francesco Orazi e del Direttore regionale Inps Marche Antonello Crudo.

I lavori saranno coordinati dalla segreteria Generale Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, con in apertura i saluti del sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti. Si tratta dunque di un appuntamento di grande interesse, non solo per quanti siano già in pensione, ma, per l’intero mondo del lavoro. Si raccomanda la puntuale partecipazione, previa prenotazione al numero 3886957597. L’accesso è consentito previo green pass e mascherina nel rispetto delle normative.

