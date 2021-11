Alle ore 11 di domenica 14 novembre, il Foyer del teatro “Ventidio Basso” di Ascoli ospiterà il primo dei due concerti della rassegna “Domenica in musica”, in cui si esibirà la giovane pianista Susanna Nucci.

ASCOLI PICENO – Domenica 14 novembre, alle ore 11, al Foyer del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, si terrà il primo dei due concerti della rassegna di giovani concertisti “Domenica in musica”, organizzata dal Maestro Ada Gentile, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e con il supporto del Lions Club Ascoli Host, delle Soroptimist di Ascoli e di Pierluigi ed Elisa Ambrosi Sacconi Rosati, in cui si esibirà la giovane pianista Susanna Nucci, recente vincitrice del Concorso Internazionale Pianistico Maria Giubilei di Sansepolcro. La pianista proporrà un programma molto impegnativo, che includerà i primi 16 Preludi di Chopin dai “24 Preludi op. 28” e la Sonata n.1, op.1, di Prokofiev.

Susanna Nucci studia pianoforte dall’età di otto anni e ha partecipato a vari concorsi nazionali ed internazionali nella categoria solisti, ottenendo numerosi premi e riconoscimenti. Ha partecipato, inoltre, al Concorso Internazionale Maria Giubilei di Sansepolcro nel giugno 2016 e nel maggio 2018, ottenendo in entrambe le occasioni una borsa di studio presso il Mozarteum di Salisburgo, dove si è esibita in due concerti presso la Wiener Saal. Ha dato concerti sia in Italia che all’estero: ad Assisi e Spoleto nell’ambito del “Festival dei Due Mondi”, nella cittadina svedese di Varberg, a Londra con la Southbank Sinfonia Orchestra, affiancando all’attività solistica anche quella cameristica.

L’ingresso è libero ma con Green pass, mascherina e prenotazione obbligatoria al numero: 320/6358391.

