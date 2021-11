ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa giunta in redazione il 17 novembre dal Comando Regionale dei Vigili del Fuoco.

I vigili del fuoco marchigiani sono al lavoro da ieri pomeriggio per la forte pioggia che si è abbattuta sulla nostra regione. Dalle ore 20 di ieri sera nella zona di Fano e Marotta sono stati effettuati un centinaio di interventi per prosciugamenti di locali interrati; nella zona di Ponte Sasso di Fano quattro persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione causa allagamento. Nella serata di ieri, in supporto al Comando di Pesaro è arrivata una squadra di Rimini.

Questi gli interventi effettuati nelle altre provincie per alberi e rami caduti sulla sede stradale, prosciugamenti in genere e smottamenti di terreno:

– Ancona, effettuati circa 25 interventi;

– Macerata, effettuati circa 10 interventi;

– Fermo, effettuati circa 25 interventi;

– Ascoli Piceno, effettuati circa 20 interventi.

