ASCOLI PICENO – L’Istituto don Giussani-Monticelli di Ascoli Piceno in collaborazione con l’associazione Centro per l’Integrazione e Studi interculturali (Cisi) apre le porte ai tutor specializzati in disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa).

Questa settimana, infatti, parte il progetto di supporto allo studio per tutti quei ragazzi caratterizzati da Dsa e che vede l’ingresso in aula di figure specializzate in grado di intervenire per ridurre il disagio scolastico e sostenere gli studenti nel loro percorso di apprendimento, con beneficio non solo individuale del singolo ma anche collettivo dell’intero gruppo classe.

Lo sa bene la dirigente Cinzia Pettinelli, la quale ha accolto favorevolmente la proposta di tale progetto mettendo inoltre a disposizione anche risorse dell’istituto affinché venisse garantito alle famiglie anche uno sportello di ascolto sia per la scuola primaria che secondaria di primo grado.

Le famiglie infatti potranno prenotare un colloquio con personale qualificato per affrontare le tematiche relative ai disturbi specifici dell’apprendimento che riguardano i loro figli.

La scuola dunque, in collaborazione con Cisi, risponde alla grande responsabilità educativa che non si riduce ad una semplice trasmissione di conoscenze ma è chiamata a coniugare i saperi con le relazioni e ad accrescere l’attenzione verso l’individualità, promuovendo lo “star bene” dello studente all’interno dell’istituzione nel rapporto con sé stesso e con gli altri.

