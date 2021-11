Il match valido per la 15^ giornata del Campionato di Serie BKT, è in programma domani, martedì 30 novembre, alle ore 20.30 al “Granillo” di Reggio Calabria

ASCOLI PICENO – I bianconeri di mister Sottil dopo la superba prestazione contro il Monza terminata con un pareggio, sono già pronti a scendere in campo nel match infrasettimanale contro la Reggina.

Rosario Abisso di Palermo è l’Arbitro designato per dirigere il match valido per la 15^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani, martedì 30 novembre, alle ore 20.30 al “Granillo” di Reggio Calabria. Gli Assistenti sono Salvatore Longo della sezione di Paola e Michele Lombardi di quella di Brescia. Quarto Ufficiale Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto; al VAR Lorenzo Maggioni, AVAR Gamal Mokhtar, entrambi della sezione di Lecco.

QUI REGGIO CALABRIA. Amaranto che provengono da due sconfitte con Cremonese e Benevento (poker dei campani nell’ultimo turno) e sono pronti a riscattarsi per non rischiare di peggiorare la serie negativa. Mister Aglietti, ex di turno che ha guidato l’Ascoli nella stagione 2016-2017, conquistando la salvezza, potrebbe pensare di cambiare le carte in tavola, forse con la partenza non dal primo minuto di Galabinov (capocannoniere della squadra con 6 reti) e modificando l’assetto. Una rosa di grande rispetto con gli ex bianconeri Bellomo e Montalto, tra gli altri, Menez, non convocato nell’ultima gara per un fastidio al tendine d’achille e Tumminello e Denis a completare un reparto offensivo della squadra calabrese che punta alla promozione.

QUI ASCOLI. I titolari del match col Monza hanno svolto una seduta defaticante nella mattina di ieri e tutti gli altri sono stati impegnati in un circuito di forza, in una seduta tattica e in una partita a campo ridotto. Questa mattina alle 10:30 è in programma al Picchio Village l’ultimo allenamento prima della partenza per Reggio Calabria con volo da Roma Fiumicino. Martedì, dopo la partita Reggina-Ascoli, la squadra rientrerà in hotel e pernotterà a Reggio Calabria. Mercoledì alle 10:45 è fissato un allenamento nel capoluogo calabrese. In serata i bianconeri si imbarcheranno sul volo Reggio Calabria/Roma Fiumicino per il rientro ad Ascoli Piceno. Tra gli ex anche Sottill, che ha militato tra gli amaranto nella stagione 2003-2004, Petrelli e Guarna.

Non ci sarà Saric, il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari, adottati in occasione della 14^ giornata di Campionato, ha squalificato per una giornata il centrocampista bianconero Dario Saric, ammonito per la quinta volta da inizio stagione nel corso del match col Monza. Ammonizioni anche per Mister Sottil, alla prima sanzione stagionale e per il tecnico dei brianzoli Stroppa.

NUMERI. La Reggina nei sette precedenti contro Andrea Sottil, ex difensore degli amaranto nella stagione 2003-2004, non hanno mai vinto. Sono 13 i precedenti in terra calabrese, tra Serie C, B e Serie A: 5 vittorie per la Reggina, 7 pareggi e 1 vittoria dei bianconeri. sette pareggi ed un successo ospite. Primo incrocio nel 1962 e ultimo nella scorsa stagione con il risultato finale di 2 a 2.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.