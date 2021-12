ASCOLI PICENO – Sono stati consegnati, nella serata di ieri 6 dicembre durante la Festa dello Sport svoltasi a Palazzo dei Capitani, i Premi Coni destinati ai migliori atleti della provincia di Ascoli Piceno.

“Sono molto felice e soddisfatto di vedere il mondo sportivo di Ascoli Piceno e Provincia tornare finalmente in presenza – afferma Fabio Luna, presidente del Coni Marche – Questa festa è un ringraziamento ai tanti attori che hanno contribuito a rendere d’oro un anno di sport a livello provinciale, regionale e nazionale. Questi riconoscimenti, dati dal Coni Nazionale di Giovanni Malagò, sono relativi al 2019; avremmo dovuto darli nel 2020 ma per ovvi motivi non è stato possibile farlo. Vorrei ricordare che le Stelle al Merito Sportivo vengono date a società sportive che operano da almeno 20 anni per quella di Bronzo, 30 per quella d’Argento e 50 per la Stella d’Oro; ovviamente non è automatico il premi, bisogna che la società abbia vinto almeno un titolo nazionale, europeo o mondiale. A livello nazionale quest’anno

verranno consegnate 30 Stelle d’Oro, nelle Marche due ed entrambe le daremo stasera, un risultato eccezionale”.

Fra i tantissimi campioni nazionali e internazionali, juniores e senior, da segnalare la presenza in sala della velocista Alenia Angelini. Con i tempi personali di 11,79 nei 100m, 24,33 nei 200m e 7,49 nei 60 indoor, l’ascolana, classe 2003, quest’anno si è piazzata seconda ai Campionati Italiani juniores (migliore prestazione dell’anno indoor) e ha ben figurato agli Europei Giovanili di Tallin (Estonia). A lei il prestigioso Premio “Terzo Censi” – Atleta Esemplare.

“Lo sport è prima di tutto un veicolo di valori che possono influenzare positivamente le nostre azioni in ogni contesto – ha commentato Cristina Celani, Delegato Provinciale Coni Ascoli Piceno – Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, di ispirare e unire le persone, di parlare ai giovani. Vorrei congratularmi con tutti gli attori di questo magnifico scenario, a partire dai dirigenti delle società, i tecnici che nonostante un anno e mezzo difficile hanno con grinta e passione continuato a dare supporto a tutti i praticanti, gli atleti, protagonisti indiscussi di un’estate magica, partecipando a vari campionati di livello italiano e internazionale fino ai Giochi Olimpici. Questa serata vuole essere un omaggio per tutti loro, incluse le famiglie, che permettono ai giovani di iniziare l’attività sportiva e non perdono un attimo per tifare i loro beniamini”.

Tra le eccellenze dello sport piceno anche la nostra giornalista Chiara Poli, due volte campione d’Italia nel Beach Soccer con la S.S.D. Sambenedettese Beach Soccer e fresca di convocazione in nazionale: “Ringrazio il Coni e la delegazione di Ascoli per il bellissimo riconoscimento – le sue parole – Sono onorata ed orgogliosa di poter ricevere questa onorificenza. Ringrazio anche la Sambenedettese Beach Soccer per i successi ottenuti insieme. E’ stato bello ed emozionante, come lo è la passione per questo sport che mi accompagna da sempre”.

Tutti i premi della serata:

Medaglie di Bronzo al Valore Atletico:

Gabrielli Alessandro, Automobilismo – Campione Italiano Velocità in montagna

Paoletti Carlotta, Pugilato – Campionessa Italiana-Categoria di peso 75kg dilettanti

Pedroni Anais, Sport Rotellistici – Campionessa Italiana-corsa su pista 500m. sprint

Palma di Bronzo

Cicconi Guido

Stelle di Bronzo Dirigenti

Pellegrini Domenico, Cronometristi

Stelle d’oro Dirigenti

Cipollini Raimondo, Fitarco

De Cesare Vincenzo, Fidal

Premi Coni Comitato Provinciale Ascoli Piceno

Diplomi al Merito Sportivo

Fipav:

Mauro Mantovani allenatore che ha conquistato la vittoria campion. u13F

Fidal:

Colonnella Pietro, Lancio del giavellotto – m.62,34 – , classe 2006, Campione italiano Cadetti 2021, primo nella relativa graduatoria nazionale

Nardocci Marco, Getto del Peso – m.16,98 – classe 2006, Campione italiano Cadetti 2021, primo nella relativa graduatoria nazionale

Laura Giannelli, Salto in alto – 179 cm – classe 2005, migliore prestazione italiana 2021

Fim:

Michele Giuseppe Quitadamo – Campione italiano ed Europeo Minimoto

Figc-Lnd:

Poli Chiara – campionessa italiana beach soccer

Societa’ Happy Car Sanbenedettese – campione italiano beach soccer

Fidart-Figest:

Straccia Stefano – Campione italiano di doppio serie B

Cianci Sabino – Campione Italiano di doppio Maschile Cat. Mixed

Fiori Leo – Campione Italiano Doppio Serie B

Raffaele D’antonio – Campione Italiano Doppio Maschile Categoria D 2019

Fijlkam:

Poli Angela – 3^ Class campion. Italiano Cadetti Lotta Stile Libero 2019

Di Gioisa Guido – 3° Class Camp. Italiano Assoluto Lotta Libera 2019

Gagliardi Nicola – 3° Class Camp. Italiani Cadetti Lotta Stile Libero 2019

Fit:

Travaglia Stefano – n°78 Atp (best ranking n.60) vanta quattro titoli Challenger in singolare e uno in doppio, oltre a diversi titoli del circuito Itf.

Medori Giovanni – N°5 Ranking mondiale Itf Senior

Fitarco:

Cipollini Fabio – Tecnico Responsabile Regione Marche

Fip:

Attilio Romanelli – Tecnico dell’Ascoli BOXE

Diplomi al Merito per Società

Fit Ct Montanari – 50° anno di esistenza nel 2019 e promozione sportiva attraverso tornei regionali giovanili e tornei di tutte le categorie con record di presenze e trofeo “Balice” come trampolino di lancio di diversi giocatori che poi si sono distinti nei tornei

Atp Aci Sport Asd Gruppo Sportivo Ascoli Piceno – organizzazione di 60 manifestazioni automobilistiche nazionali ed internazionali

Premio “Terzo Censi” – Atleta Esemplare

Alenia Angelini Velocità – 11,79 nei 100m, 24,33 nei 200m e 7,49 nei 60 indoor -, classe 2003, seconda classificata ai Campionati Italiani juniores, migliore prestazione dell’anno indoor, ha partecipato ai Campionati Europei Juniores di Tallin in Polonia

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.