OFFIDA – Appuntamento sociale e culturale.

Il 26 dicembre è in programma la decima edizione della Passeggiata naturalistica di Santo Stefano ad Offida nel Quartiere Lava.

La manifestazione, divenuta ormai un classico per il giorno dopo Natale, prenderà il via alle ore 9,45 in Piazza del Popolo ad Offida, prevede l’attraversamento di un percorso naturalistico della durata di circa 2 ore al termine del quale si tornerà sul punto di partenza.

La partecipazione all’iniziativa, organizzata in collaborazione con U.S. Acli Marche Aps e assessorato allo sport del Comune di Offida, è gratuita ma occorre preiscriversi entro il 22 dicembre con un messaggio al numero 3939365509, indicando la data della manifestazione e nome e cognome di chi partecipa.

L’utilizzo della mascherina è obbligatorio, in caso di pioggia o maltempo la manifestazione non si svolgerà.

Saranno applicati il protocollo e le linee guida nazionali U.S. Acli di contenimento Covid.

Si tratta di una opportunità per stare all’aria aperta e per fare attività fisica.

