ASCOLI PICENO – Il teatro Ventidio Basso è pronto a ospitare il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi.

Il 18 dicembre alle ore 19,30, il Massimo ascolano sarà cornice di questo evento condotto da Massimiliano Ossini e con la partecipazione di Aldo Caputo e Linda Valori.

“Sarà una splendida serata all’insegna della grande musica grazie alla bravura della Banda della Polizia di Stato – ha detto il sindaco, Marco Fioravanti – ma anche l’occasione per rendere omaggio a uomini e donne che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”.

Il programma della serata in musica è di quelli da non perdere: la ‘Sinfonia’ dalla Gazza Ladra di Gioacchino Rossini, ‘E lucevan le stelle’ dalla Tosca di Giacomo Puccini, ‘Hallelujah’ di Leonard Cohen, ‘Un amore così grande’ di Guido Maria Ferilli e Antonella Maggio, ‘Oblivion’ di Astor Piazzolla, ‘What a wonderful world’ di George David Weiss e Bob Thiele, alcuni brani del maestro Ennio Morricone tratti da ‘Gli intoccabili’, Nuovo cinema Paradiso’, ‘Marco Polo’ e ‘La leggenda del pianista sull’oceano’, ‘Granada’ di Augustìn Lara, ‘Imagine’ di John Lennon, ‘A Christmas celebration’ di Alfred Reed e ‘Il canto degli italiani’ di Michele Novaro.

“La ‘scaletta’ parla da sé – ha aggiunto l’assessore agli eventi, Monia Vallesi – e rende l’appuntamento di sabato 18 al Ventidio un momento davvero imperdibile per tutti gli amanti della grande musica. Siamo orgogliosi di poter ospitare nel nostro teatro la Banda della Polizia di Stato, che proporrà brani di assoluto livello”.

La cittadinanza potrà partecipare gratuitamente all’evento prenotando direttamente alla Biglietteria dell’Amat in Piazza del Popolo o telefonando allo 0736-298770.

