ASCOLI PICENO – Visita istituzionale nel Piceno.

Il 17 dicembre il Vescovo di Ascoli Piceno, Monsignor Gianpiero Palmieri, ha fatto visita alla caserma “Piermanni” sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno, ricevuto dal Comandante, Colonnello Giorgio Tommaseo, dagli altri Ufficiali della sede, dal Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale e da una rappresentanza dei militari. Al nuovo Vescovo con l’occasione è stata illustrata l’attività dei Carabinieri sul territorio provinciale anche nelle sue componenti di specialità.

Monsignor Palmieri si è intrattenuto con tutto il personale presente per un piacevole scambio augurale in vista dell’imminente Natale, esprimendo la vicinanza della Diocesi all’Arma, in particolare nelle realtà più periferiche del territorio dove le Stazioni Carabinieri rappresentano l’unico punto di riferimento dal punto di vista della sicurezza pubblica. Il Colonnello Tommaseo nel ringraziare il Vescovo per la gradita visita al Comando, ha inteso ricambiare gli auguri a nome di tutto il personale, auspicando sempre più frequenti momenti di incontro.

