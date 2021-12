Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini fino ai 6 anni di età, insieme a Nati per la Musica, che incoraggia l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, promossi dall’Associazione Culturale Pediatri, riconoscono ed affermano il ruolo cruciale della famiglia nel percorso di avvicinamento e scoperta già dalle primissime fasi di vita, e ancor prima, durante la gravidanza, di stimoli in grado di influenzare lo sviluppo intelletivo, linguistico, emotivo e relazionale dei bambini con effetti significativi per tutta la vita adulta. I due programmi sono diffusi in tutte le regioni italiane e nel nostro territorio provinciale operano grazie all’esperienza di un folto numero di volontarie e volontari attivi nella promozione di iniziative locali aperte a tutte le bambine ed i bambini in età prescolare e alle loro famiglie.

“In questo periodo difficile, riteniamo che la lettura in famiglia possa essere uno strumento per rafforzare le risorse dei genitori e dei bambini che così potranno trascorrere insieme un tempo di qualità” – dice la pediatra Laura Olimpi, referente Nati per Leggere per ACP Marche, sottolineando l’importanza della diffusione del programma come strumento di contrasto alla povertà educativa e di prevenzione dallo svantaggio socio-culturale. “Per questo motivo, i volontari dell’intera provincia di Ascoli hanno deciso di addobbare le nostre città con dei messaggi speciali rivolti ai bambini e ai loro genitori, ai nonni, agli zii e a tutti quelli che vorranno raccoglierli e portarli con sé perché leggere insieme ai propri bambini è piacevole, crea l’abitudine all’ascolto, aumenta la capacità di attenzione e rafforza il legame emotivo in famiglia.”

E se i bambini, passeggiando per la città e avvicinandosi agli alberi, trovassero per una volta anziché delle decorazioni lucide e brillanti, tante palline e tante storie, fatte di immagini e di parole? E se potessero quei bambini raccoglierle e portarle con sé e trovare in quei rifugi tutto l’amore che c’è?

Cerca e Raccogli le palline di Natale di Npl e NpM qui:

San Benedetto del Tronto: Piazza Matteotti, Parco Eleonora, Parco Annunziata;

Grottammare: Pineta Ricciotti;

Acquaviva: Giardini della Fortezza e Centro Storico;

Ascoli Piceno: centro storico;

Folignano: Piazzette e Parchi del Comune;

Monteprandone: Piazza dell’Aquila;

Centobuchi: rifugio di Babbo Natale;

Offida: Piazza del Popolo e Corso Serpente Aureo;

Colli del Tronto: Piazzette e e Parchi del Comune;

Appignano: centro storico;

Monsampolo: Piazza Bachelet e Via Salaria 186.