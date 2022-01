Il sindaco: “Restiamo in attesa dell’Asur per comunicare la data di inizio del servizio, probabilmente dal 10 gennaio”

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota diffusa il 6 gennaio dal sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti.

Messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale il Palazzetto dello Sport di Monticelli per la somministrazione dei vaccini anti-Covid, con tanto di personale per allestirlo.

Restiamo in attesa dell’Asur per comunicare la data di inizio del servizio: da quel giorno, probabilmente la mattinata di lunedì 10 gennaio, la somministrazione dei vaccini non si effettuerà più presso la Casa della Gioventù, bensì presso il Palazzetto dello Sport di Monticelli.

