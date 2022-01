SERIE B LIVE | bianconeri in campo alle 20 e 30 allo stadio “Liberati” di Terni nel match valido per la 19^ giornata di Serie B

Terni ore 20.30, Stadio “Liberati”

Ternana-Ascoli, match valido per la 19^ giornata del Campionato di Serie BKT

Ascoli a quota 26 punti e rossoverdi a quota 23. Sottil schiera una formazione inedita, linea difensiva con Bellusci dal primo minuto, in avanti esordio per il giovanissimo Palazzino ed il nuovo acquisto Tsadjout insieme a Bidaoui.

In tribuna presente patron Pulcinelli, il presidente Neri ed il vicepresidente Di Maso.

FORMAZIONI UFFICIALI

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Ghiringhelli ( 36′ Proietti), Boben, Sorensen, Celli (75′ Salzano); Paghera (36′ Defendi), Palumbo; Partipilo (75′ Peralta), Falletti, Mazzocchi; Donnarumma (65′ Pettinari). A disp.: Vitali, Kaprikas, Casadei,Capone, Diakhite, Capuano, Agazzi. All. Lucarelli

ASCOLI CALCIO 1898 (4-3-2-1): Leali; Baschirotto, Bellusci ( 75′ Avlonitis), Quaranta, D’Orazio; Collocolo, Caligara, Maistro (81′ Castorani); Palazzino (63′ Saric), Bidaoui; Tsadjout (81′ Iliev). A disp.: Bolletta, Guarna, Tavcar, Franzolini, De Paoli. All.: Sottil.

Arbitro: Valerio Marini della sezione di Roma 1

Assistenti: Alessio Tolfo di Pordenone e Daniele Marchi di Bologna. Quarto Ufficiale Mario Perri della sezione di Roma 1, al VAR Paolo Valeri di quella di Roma 2, AVAR Orlando Pagnotta di Nocera Inferiore.

RETI:- 20′ e 23′ Maistro, 42′ Caligara (rig.), 56′ Falletti, 74′ Baschirotto (A.) 93′ Peralta

AMMONITI:- Ghiringhelli, Paghera (T.), Maistro, Caligara (A.)

NOTE: Sono 110 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti. Ammonito Lucarelli

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ termina il match

93′ GOL TERNANA. Peralta infila di controbalzo raccogliando un cross a mezz’altezza proveniente dalla destra

90′ assegnati 4 minuti di recupero

87′ ancora Falletti si rende pericoloso conclusione a giro para Leali con facilità

84′ Collocolo lanciato a rete si allunga troppo il pallone e sfuma così la possibile cinquina

82′ bella manovra della Ternana che porta al tiro Falletti, tiro potente ma centrale un rasoterra che Leali blocca in due tempi

77′ Pettinari ci prova da distanza ravvicinata, sotto le gambe di Baschirotto non si fa sorprendere Leali

72′ GOL ASCOLI. Punizione battura da Maistro ancora indirizzato sotto al sette, Iannarelli respinge e Baschirotto è pronto infilare in scivolata

71′ RIGORE ASCOLI. Bidaoui dopo uno spunto in velocità serve Tsajoudt che viene falciato e l’arbitro assegna il penalty, mentre Tsajoudt sta per battere viene ammonito Celli e interviene il VAR e assegna la punizione

68′ provvidenziale l’intervento di Celli sul tap in di Tsadjout dopo uno scambio tutto di prima tra Maistro e D’Orazio

63′ colpo di testa di Partipilo che colpisce senza troppa forza su cross di Falletti

56′ GOL TERNANA, riapre il match Falletti con una fucilata di destro da destra dentro l’area servito da una bella giocata no look di Donnarumma

50′ Sinistro di Palumbo dalla lunetta non troppo distante dal palo

45′ si riparte

PRIMO TEMPO

46′ termina la prima frazione

45′ un minuto di recupero

44′ corner per la Ternana dopo una conclusione di Partipilo, chiuso in scivolata da Quaranta. Palo di Mazzocchi colpito in girata impattando il cross dal corner

41′ GOL ASCOLI CALIGARA SU RIGORE, spiazza Iannarelli e infila di potenza

40′ RIGORE PER L’ASCOLI, Bidauoi entra in velocita in area dalla sinistra e viene atterrato da Defendi

39′ fallo di mano di Palumbo non sanzionato dall’arbitro, Lucarelli ammonito per proteste per un presunto fallo di Maistro al limite dell’area

38′ Celli tenta dalla distanza con una botta potente che termina di poco sopra la traversa

36′ doppio cambio Ternana

34′ Palazzino fermato duramente conquista una punizione in fase difensiva

32′ Baschirotto rischia con un retro passaggio ma Leali salva tutto

31′ ammonito Paghera, brutto falllo su D’Orazio a centrocampo

22′ GOL ASCOLI. Doppietta di Maistro con un tiro a giro dal limite sinistro dell’area, infila nell’angolino opposto, nulla può Iannarilli

19′ GOL ASCOLI punizione per l’Ascoli da zona pericolosa conquistata da Caligara al limite dell’area, sulla palla Maistro che infila con una prodezza Balistica sotto al sette alla destra del portiere

14′ Leali riesce a sventare un tiro di Donnarumma da dentro l’area che arriva alla conclusione dopo un bel velo di Mazzocchi

10′ ancora miracoloso Leali su Partipilo lanciato a rete, poi l’arbitro fischia l’offside

6′ Tsajoudt si divora un gol a pochi passi dalla porta, tap in su assist di D’Orazio che aveva intuito il movimento e servito l’attaccante accorrente sul secondo palo destra

4′ Baschirotto cerca con un cross a mezz’altezza Tsajoudt in area, tap in che viene smorzato da Paghera

2′ ancora pericolosa la Ternana con Palumbo che ci prova dalla distanza, bordata di sinistro che termina di poco sopra la traversa

1′ grande parata di Leali che mette in corner dopo 30 secondi Partipilo prova una conclusione a girare dalla destra

0′- Inizio del match

