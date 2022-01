FOLIGNANO – Un regalo agli studenti in occasione del Giorno della Memoria.

Oggi, 27 gennaio, il sindaco di Folignano, Matteo Terrani, e l’assessore all’Istruzione, Brunella Casini, hanno donato libri agli alunni della scuola.

“È una giornata importante, ma ogni giorno dell’anno è necessario custodire la memoria e insegnare ai più giovani con la testimonianza e con l’esempio che l’intolleranza e l’odio vanno combattuti sempre e dovunque, insegnare che non bisogna mai dare niente per scontato perché la democrazia e i suoi valori sono come un fiore che va annaffiato in continuazione per non farlo appassire, insegnare che il male ha come premessa fondamentale l’indifferenza. Oggi e ogni giorno dell’anno insegniamo ai giovani a combattere l’indifferenza”, afferma Terrani.

“È fondamentale sviluppare la memoria di uno dei periodi più bui della storia umana e di una ferita ancora aperta nella cultura occidentale. In un’epoca che con troppa facilità tende a rimuovere il fardello di una memoria che annichilisce e scuote le coscienze, onorare il ricordo di coloro che hanno subito la tragedia immane dell’Olocausto, significa riconoscere che quello stesso dolore del passato, può essere allo stesso tempo maestro nel preservarci dagli atroci crimini contro l’umanità già commessi. Solo con la memoria dei giovani possiamo fare in modo che non accada più”, aggiunge Casini.

