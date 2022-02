ANCONA – Di seguito una nota congiunta delle associazioni principali ambientaliste, giunta in redazione il 3 febbraio, ovvero Enpa-Lac-Lav-Lipu-Wwf.

Il Tar Marche ha depositato nei giorni scorsi le motivazioni della propria sentenza che mette

definitivamente la parola fine alla deriva filovenatoria della Regione Marche. I Giudici

Amministrativi hanno infatti ampiamente motivato le ragioni sulla sospensione della caccia alla

Tortora selvatica e alla Pavoncella, sulla riduzione del carniere dell’Allodola e sull’utilizzo dei

richiami vivi nella “caccia” in deroga allo Storno.

Come si ricorderà, il Tar Marche aveva già

espresso a Settembre, in forma cautelare, i propri convincimenti in merito alle numerose questioni

sollevate dal ricorso delle Associazioni Ambientaliste delle Marche tramite il loro Avvocato

Tommaso Rossi dello Studio Rossi – Copparoni.

Nell’ultima sentenza i Giudici Amministrativi hanno

quindi compiutamente motivato le loro conclusioni, basandosi sulla documentazione tecnica e

scientifica prodotta dalle Associazioni per contrastare le decisioni ritenute illegittime della Regione

Marche in materia di calendario venatorio e di caccia in deroga alla specie Storno. Inattaccabili

sono state le ragioni che hanno portato alla sospensione immediata della caccia alla Tortora

selvatica e alla Pavoncella, entrambe specie in drammatico declino in tutto il continente europeo,

a causa della caccia indiscriminata e della distruzione degli habitat.

A nulla sono servite le fragili

giustificazioni della Regione, sepolte sotto i dati scientifici prodotti dalle Associazioni Ambientaliste

e confermate dall’applicazione del principio di precauzione da parte del Tar Marche, che,

applicando la legge nazionale, conferma la preminenza della tutela di un bene collettivo come la

fauna selvatica, rispetto agli egoistici interessi di una esigua minoranza di cacciatori. Allo stesso

modo è stata valutata la questione dei carnieri giornalieri dell’Allodola, anch’essa specie decimata

dalla perdita del proprio habitat e dalla caccia, che sono stati ridotti della metà come da tempo

richiesto dall’Ispra e dalla comunità scientifica internazionale.

Ma il risultato più clamoroso è che

è stato finalmente ribadito in maniera definitiva che nel prelievo in deroga allo Storno non può

essere utilizzato nessun tipo di richiamo, sia vivo, che tassidermizzato o in plastica. Si tratta di una

decisione storica, che peserà sui prossimi provvedimenti di abbattimento in deroga, i quali

dovranno rispettare questa sentenza, senza possibilità alcuna di discostarsene, pena di ulteriori e

inevitabili ricorsi destinati ad essere accolti dai Giudici Amministrativi marchigiani.

La sentenza del

Tar conferma per l’ennesima volta lo scenario basato sul principio di legittimità e di precauzione

nella gestione della fauna selvatica, bene indisponibile dello Stato e tutelata in favore delle future

generazioni. Su questi presupposti le Associazioni Ambientaliste marchigiane sono pronte quindi

ad un serio confronto con la Regione Marche al fine di tutelare la biodiversità regionale e favorire

la conservazione delle specie e dei loro habitat.

A condizione però che i nostri politici regionali la

smettano di ascoltare le “sirene” stonate delle associazioni venatorie, ormai sconfessate e

delegittimate dal mondo scientifico e dalle ripetute batoste subìte nei tribunali amministrativi.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.