Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione

ASCOLI PICENO – “A causa di un incidente autonomo, è temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 4 Salaria al chilometro 176,600 in corrispondenza del territorio comunale di Ascoli Piceno, in entrambe le direzioni”.

Così l’Anas in una nota giunta in redazione l’8 febbraio: “Per permettere la rimozione dell’autovettura e il soccorso del conducente rimasto ferito, il transito veicolare è deviato, sulla viabilità alternativa, con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e le Forze dell’Ordine, per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile”.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.