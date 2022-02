ASCOLI PICENO – Il mese di febbraio è da sempre abbinato al Carnevale e per i più romantici a San Valentino. Purtroppo anche per quest’anno non è possibile lo svolgimento della grande festa del Carnevale, storico appuntamento molto sentito in città e non solo, per questo ci dedicheremo di più alla festa degli innamorati.

Già il Mercatino Antiquario di Ascoli è un luogo romantico, pieno di opere d’arte dal gusto raffinato, con sculture, quadri, porcellane e tanti bijoux dallo stile antico. Inoltre la zona artigianale (via del Trivio, piazza Roma e chiostro di San Francesco) è ricca di tante creazioni uniche e originali, per sorprendere la persona amata con la creatività.

Per questa edizione sarà allestita una postazione in piazza del Popolo, sabato e domenica dalle 10 alle 19, dedicata alla fotografia come dono d’amore tipico del passato ma di grande attualità. Jean Pierre & Charlotte – Fotografi Ambulanti, porteranno in città un’originale macchina fotografica dei primi anni del Novecento realizzando ritratti fotografici istantanei in bianco e nero, proprio come faceva il fotografo ambulante agli inizi del ‘900. I ritratti realizzati sono pezzi unici essendo fatti direttamente su carta fotografica senza negativo. Le fotografie hanno le misure del tempo e la loro bellezza è data proprio dal fatto che sono un pezzo unico e che fermano un momento irripetibile: un’immagine che ha un grande valore artistico. La fotografia è magia, ferma il tempo. Ecco finalmente un’occasione originale per vivere un momento romantico, portando a casa un ritratto vintage per un dono di San Valentino che dura nel tempo.

Il Mercatino si svolgerà con orario dalle 9 alle 19 in Piazza del Popolo per entrambi i giorni mentre piazza Arringo, via del Trivio, Chiostro di San Francesco e Piazza Roma con orario sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19.

Si rinnova l’appuntamento anche con “Ti racconto Ascoli” visite guidate alla città le domeniche del Mercatino a cura dell’Associazione Guide Turistiche Ascoli Piceno “Marche V Regio” e domenica 20 febbraio andremo alla scoperta della città vista con gli occhi dell’amore. Anche i grandi protagonisti della storia di Ascoli sono stati innamorati come Cola dell’Amatrice, Carlo Crivelli e Cecco, andremo a scoprirne i segreti e ne sapremo di più sugli aneddoti amorosi famosi in città. Il tour si concluderà al Teatro Filarmonici che è stato anche sede di feste e incontri d’amore. La visita sarà animata dagli interventi teatrali di Salvo Lo Presti. Partenza ore 14:30 davanti il centro informazioni turistiche di piazza Arringo. Prenotazione obbligatoria entro il giorno prima (fino ad esaurimento posti), contributo visita guidata € 15, bambini fino a 12 anni gratis. È richiesto il super green pass. Per info e prenotazioni 328 3247179 – 347 6590764 [email protected]

