ASCOLI PICENO – L’associazione culturale Lost in Piceno rinnova anche quest’anno l’appuntamento con l’iniziativa de “Le 7 Colazioni“, giunta ormai alla sua quarta edizione.

In realtà l’origine di questa usanza risale al secondo dopoguerra quando, nel periodo che precede la Quaresima, si accumulavano diverse provviste, in attesa del Giovedì Grasso, giorno in cui ci si abbuffava a partire dalle prime ore della giornata.

Durante questa giornata di festa tutte le attività della città partecipavano, aprendo le loro botteghe e mettendo a disposizione dei cittadini i piatti tipici di questa tradizione locale.

L’intento di Lost in Piceno è proprio quello di ricreare la stessa atmosfera di partecipazione e condivisione delle famiglie popolari di una volta, cercando di coinvolgere le attività del centro storico ad aderire all’iniziativa.

Per questa quarta edizione l’iniziativa è prevista sia sabato 26 febbraio, sia domenica 27. A fare da accompagnatrice durante questo insolito tour sarà la guida ascolana Sara Cappelli, che ci accompagnerà per riscoprire l’antica tradizione immersi nella bellezza che solo Ascoli Piceno sa donare.

L’appuntamento è alle ore 10 presso Palazzo dei Capitani (Piazza del Popolo) ad Ascoli Piceno.

