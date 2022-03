ASCOLI PICENO – Cade in casa della neo capolista l’Ascoli che viene battuto 3-1 dal Lecce; i bianconeri, sotto 2-0 dopo le reti di Rodriguez al 24′ e di Coda al 56′, riaprono il match al 70′ con Ricci e creano più occasioni per trovare il pari prima che Coda su rigore al 95′ chiuda definitamente la partita.

“L’ultimo gol non voglio neanche commentarlo – afferma a fine gara Andrea Sottil -L’Ascoli ha fatto la partita dal primo all’ultimo minuto, l’ha fatta bene creando tanto, siamo stati solamente sfortunati. L’Ascoli è stato costantemente nella metà campo del Lecce tenendo il pallino del gioco, abbiamo creato tanto ma siamo stati sfortunati, penso al palo interno, alla seconda occasione di Ricci o al colpo testa di Iliev e tante altre situazioni in cui potevamo fare gol. Mi dispiace per il secondo gol subito, sul primo è stato bravo l’attaccante avversario; sul secondo dovevamo fare meglio, tre parate di Leali e non siamo arrivati sul tap-in, è l’unico appunto. Devo fare solo i complimenti a questa squadra, siamo venuti a Lecce, che è prima in classifica, e penso che non meritavamo assolutamente di perdere. Penso che questo Ascoli debba continuare a giocare così, ci toglieremo belle soddisfazioni da qua alla fine”.

“Il modulo nuovo mi ha fatto un’impressione ottima – continua l’allenatore dell’Ascoli – abbiamo fatto un mercato per avere più soluzioni tattiche e questa è una soluzione che possiamo fare bene, come dimostrato questa sera; la nostra forza è di essere tutti coinvolti, l’obiettivo non è essere titolare ma vincere. Sono soddisfatto di questi ragazzi, serviva solo più attenzione sul secondo gol ma siamo sulla strada giusta. Ricci ha fatto un gran gol, poteva fare il secondo, lo smarcamento era preparato; mi è piaciuto Iliev e mi è piaciuto Dionisi, un giocatore per noi fondamentale, è entrato bello pimpante facendo assist ed andando al tiro, ha creato panico là davanti. Bene anche Caligara e Baschirotto, tutti si sono fatti trovare pronti; uscire con una prestazione così senza fare punti lascia il rammarico però dobbiamo ripartire da questa da qui correggendo qualcosa. Paganini l’ho visto bene, mi aspettavo sinceramente meno intensità da parte sua invece sta andando verso la forma migliore”.

“Spiace perché abbiamo fatto una bella partita – dichiara Luca Paganini – Siamo stati un po’ sfortunati; sapevamo di incontrare un Lecce forte, hanno delle individualità importanti che riescono a trovare il gol. Poteva starci un altro risultato ma siamo contenti della nostra prestazione, dobbiamo ripartire da questa. Era da un po’ che non giocavo, mi sono dovuto calare tanto per trovare la condizione con allenamenti specifici per farmi trovare pronto. Ho avuto delle occasioni ma è stato bravo Gabriel che mi conosce, è stato bravo ed è un gran portiere. Noi non pensiamo ancora alla classifica ma guardiamo partita per partire, vedremo quello che arriverà a fine campionato. Giocare contro le mie ex squadre dà belle emozioni, sono uno che dà tutto se stesso, anche con i compagni è sempre un’emozione importante perché mi lego velocemente con le persone”.

“Anche oggi tutti i subentrati hanno fatto bene – le parole di Federico Ricci – Era una partita difficile, loro sono forti e ci hanno punito alla prima occasione; noi siamo entrati con lo spirito giusto, abbiamo cercato di metterli in difficoltà alzando il ritmo: ci siamo riusciti ma purtroppo non abbiamo trovato il pareggio ma ci è mancato poco. Un po’ di amaro in bocca c’è, li vedevo stanchi; c’è stato un palo clamoroso di Caligara ed abbiamo avuto occasioni fino alla fine, lasciando stare il 3-1 venuto da una ripartenza. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto e non abbiamo mollato, è una base importante per la prossima partita. Difronte avevamo la squadra secondo me più forte del campionato e ce la siamo giocata fino alla fine, abbiamo fatto una buona partita”.

