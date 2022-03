ASCOLI PICENO – Finisce 1-1 Ascoli–Frosinone per le reti di Bidaoui al 20′ e di Boloca all’84’, per i bianconeri una traversa ed un palo di Maistro quando il risultato era di 1-0.

“C’è rabbia ed amarezza – le parole di Andrea Sottil a fine gara – Penso che raccogliere un punto dopo le prestazioni di Lecce e soprattutto di oggi, dove a mio avviso c’è stata una sola squadra in campo che ha dominato la partita, ha preso due traverse e avuto una grande occasione con Baschirotto senza subire nulla, lascia amarezza. C’è stata una grande prestazione della squadra, siamo in palla e stiamo bene fisicamente, i cambi hanno dato vivacità e forze fresche; peccato, dobbiamo migliorare cercando di chiudere le partite anche se sui legni non si può far molto, fanno parte del gioco e bisogno accettarlo. Prendiamo un punto e pensiamo alla Spal, siamo lì anche noi a giocarci un posto al sole, abbiamo l’obbligo di svoltare subito; abbiamo una settimana quasi standard per prepararci e prendere fiato con tutta la rosa a disposizione. Saric? E’ un giocatore di ribaltamento, Maistro era stanco e non aveva più la forza di ripartire, serviva gamba là in mezzo, non significa essere difensivisti; non è entrato male, ha sbagliato a volte la transizione. Collocolo doveva darci forza in mezzo al campo. Di fronte avevamo il Frosinone, non giocavamo contro dei dilettanti ma contro una squadra importanti, sono contento perché abbiamo dimostrato di poter stare tra i migliori“.

“Il 4-2-3-1? – prosegue l’allenatore dell’Ascoli – Tempo fa avevo accennato che avevo un’idea e che avevamo fatto un mercato per poter avere un’alternativa considerando i giocatori che avevo in rosa, serviva una variante per fare un modulo che ho fatto per tanti anni; con i giocatori giusti può diventare un sistema molto competitivo, penso che oggi lo abbia dimostrato. Paganini? E’ quel giocatore che ti dà gli equilibri, abbiamo preso apposta due esterni, uno più da dentro il campo che è Ricci, ed uno più di volume; Paganini poi non ha solo volume ma anche qualità e grandissimo gioco aereo. Sono contento che sono cresciuti tutti, sono contento che sia tornato Fontana, un giocatore che ci darà una mano, è un Maistro con caratteristiche diverse. Avanti così, la risposta che ho avuto dalle partite è stata ottima, peccato per i punti ma giocando così arriveranno. Dionisi? Faccio l’allenatore, so che è stato un grande ex del Frosinone ma devo guardare a ciò che è meglio per la squadra; con Federico c’è un bellissimo rapporto, non dimentichiamo che viene da due mesi di inattività. Ho detto e ribadisco che sarà il nostro valore aggiunto, sa benissimo che non ha più vent’anni ma può ribaltare le partite, spesso si è determinanti anche entrando freschi dalla panchina“.

“Abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la partita – dichiara Soufiane Bidaoui – Due volte con Maistro ed anche una con Baschirotto, siamo stati un po’ sfortunati oggi. Nel primo tempo ho fatto bene, nel secondo abbiamo difeso di più anche se abbiamo avuto la chance di fare gol. Sul campo prevale l’istinto, oggi ho provato a tirare basso ed è andata bene; oggi abbiamo preso un punto ma noi volevamo la vittoria. Adesso pensiamo alla Spal, giochiamo ogni partita per vincere. Per me non fa differenza un modulo rispetto ad un altro, gioco comunque a sinistra“.

“Avevamo contenuto bene il Frosinone creando molte occasioni – afferma Nicola Leali – Peccato per il pareggio, abbiamo fatto un’ottima prestazione e potevamo portare a casa la vittoria. Il gol? Il tiro non era fortissimo ed avevo letto bene la situazione, senza la deviazione sarei riuscito a prenderlo. Abbiamo preso due pali, l’occasione di Baschirotto ed un’altra con Paganini, c’è rammarico per questo pareggio ma dobbiamo prendere la prestazione ed andare a Ferrara a fare un’altra grande partita. La difesa, così la squadra, ha giocato bene; dobbiamo prendere il buono, la prestazione è stata buona contro una squadra forte. Questa settimana abbiamo più giorni per prepararci e recuperare le energie, ne abbiamo spese tante in queste settimane giocando ogni tre giorni. Siamo un ottimo gruppo che ha voglia di lavorare e di migliorare, pensiamo partita dopo partita e questo è fondamentale; non serve guardare troppo lontano, conosciamo la nostra classifica. Rispetto agli altri anni questo è un campionato diverso per noi, questa giornata è andata ma ne mancano ancora dieci con trenta punti a disposizione, pensiamo a farne il più possibile iniziando con la partita di Ferrara”.

