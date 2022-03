Ore 16.15,s tadio “Mazza” di Ferrara gara valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie B.

L’Ascoli di mister Sottil a quota 43 punti sfida in trasferta gli emiliani di mister Venturato a quota 31 . Out Paganini tra i bianconeri proprio all’ultimo minuto per attacco influenzale.

Sono 540 i tifosi bianconeri nel Settore Ospiti. Presenti in tribuna il presidente Neri, il dg Tanzi ed il vicepresidente Di Maso. C’è anche l’ex capitano del Picchio Troiano (attuale vice allenatore della Primavera della Spal).

Centesima presenza per Leali con la maglia dell’Ascoli

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Capradossi, Meccariello, Tripaldelli; Da Riva ( 81′ Zuculini), Esposito (59′ Pinato), Zanellato; Crociata (66′ Mora); Melchiorri (66′ Colombo), Vido (59′ Rossi). A disposizione: Thiam, Almici, Peda, Heidenreich, Celia, D’Orazio, Latte Lath. Allenatore: Venturato

ASCOLI (4-2-3-1): Leali; Salvi, Bellusci, Quaranta, Falasco; Saric (79′ Caligara), Buchel; Collocolo (89′ Eramo), Maistro (63′ Ricci), Bidaoui; Dionisi (63′ Tsadjout). A disposizione: Guarna, Bolletta, Botteghin, D’Orazio, Baschirotto, Franzolini, Palazzino, Iliev. Allenatore: Sottil

ARBITRO: Daniele Paterna di Teramo. Assistenti sono Davide Miele della sezione di Torino e Gabriele Nuzzi di quella di Valdarno. Quarto Ufficiale Niccolò Turrini di Firenze, al VAR Davide Ghersini di Genova, AVAR Dario Cecconi di Empoli.

RETI:- 46′ Collocolo,53′ Melchiorri 90′ Buchel

AMMONIZIONI:- Esposito, Crociata (S.), Collocolo, Bellusci (A.)

CRONACA DEL MATCH:

SECONDO TEMPO

95′ termina il match, nona vittoria esterna per il Picchio

90′ assegnati 4 minuti di recupero

90′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI. Tsajoudt affonda sulla destra scarica a Eramo che serve a rimorchio Buchel, stop a seguire e botta si sinistro che si infila sotto al sette nulla può Alfonso

79′ affondo sulla sinistra con una serie di dribbling di Bidaoui entra in area, destro sul primo palo controllato da Alfonso

74′ Bellusci viene ammonito, era diffidato e così salterà il match interno col Pisa

73′ sfonda Ricci sulla sinistra cross e colpo di testa di Collocolo e Tsajoudt arriva al tiro Bidaoui che però scivola

71′ Occasione Ascoli. cross di Buchel si inserisce RIcci e ci prova di testa palla alta che termina fuori

69′ tiro di Pinato, respinge Leali e Ross si butta in scivolata ma viene anticipato da Quaranta

68′ sinistro di Colombo dal limite para Leali

64′ terza occasione per Collocolo sempre su sfondamento di Bodaoui sulla sinistra che ne supera due e mette in mezz, stavolta il tap in è murato dalla difesa

63′ slalom di Falasco sulla sinistra e cross pericoloso che viene messo in corner

60′ subentra Rossi e subito si rende protagonista con un tiro dal limite dopo una giravolta in mezzo a due ma para Leali

53′ GOL SPAL. Pareggio di Melchiorri con un pallonetto di testa dopo un bell’inserimento in area

50′ punizione per la Spal botta di Espisosito dai 25 metri dalla sinistra dell’area, palla fuori di circa un metro

47′ altra occasione per Collocolo che sfiora il raddoppio su rasoterra proveniente dalla sinistra a rimorchio di Bidaoui, stavolta Alfonso è bravo a respingere

PRIMO TEMPO

52′ termina la prima frazione

51′ punizione conquistata da Dickman sull’angolino destro dell’area, batte Esposito palla forte sul secondo palo ci arriva Leali

49′ Melchiorri entra in area sulla sinistra, salva tutto Salvi con una scivolata mettendo in corner

48′ Esposito e Collocolo ammonito per proteste

46′ GOOOOOOOOOOL ASCOLI. COLLOCOLO infila in rete a pochi passi con un tap in sul secondo palo dopo un bel cross rasoterra di Saric che attraversa l’area, terzo gol stagionale per lui

45′ assegnati 7 minuti di recupero

43′ corner per l’Ascoli bel colpo di testa di Quaranta, forte ma centrale respinge in tuffo Alfonso

41′ brutto intervento di Collocolo sulla sinistra, punizione per la Spal Trippardelli mette dentro ma allontana Saric

37′ gol annullato a Vido per offside che dopo la respinta di Leali sul colpo di testa di Esposito aveva ribadito in rete

33′ occasione Spal cross di Vido e Melchiorri in area piccola cerca il tap in, para Leali

32′ attacca l’Ascoli con Dionisi che perde palla e poi subisce una manata da Dickman e rimane a terra

26′ Falasco si coordina dal limite e calcia palla che esce a lato deviata in corner

25′ traversone per Vido che ci prova di testa para comodo Leali

22′ non ce la fa l’assistente Nuzzi, al suo posto entra in campo il quarto uomo Turrini

20′ Vido sfonda sulla sinistra, supera Belluscci e mette un pallone in mezzo che Da Riva ed Esposito sevono a Crociata, destro dal limite che termina alto

16′ problemi muscolari per l’arbitro di linea che viene soccorso

12′ scontro areo tra Zanellato e Bellusci in area bianconera, rimane a terra il difensore bianconero soccorso dai sanitari, accusa un colpo alla testa punizione per il Picchio

9′ Falasco lancia Bidaoui sulla fascia sinistra, l’esterno entra in area, dribbling e servizio per Maistro che aspetta troppo tiro che viene murato

6′ Collocolo si libera bene sulla destra, cross lungo sul quale arriva Maistro che in maniera scomposta cerca il tiro, debole para Alfonso

2′ Collocolo si invola in area supera bene un difensore poi viene anticipato da Alfonso in uscita

1′- attacca la Spal sulla sinistra cross al centro rasoterra deviato da Leali

0- INIZIO del match e subito primo squillo per l’Ascoli, Dionisi imbeccato bene da Bidaoui tira dal limite para Alfonso

