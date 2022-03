ASCOLI PICENO – Nona vittoria esterna stagionale per l’Ascoli che batte 2-1 la Spal grazie alla splendida rete di Buchel al 90′; di Collocolo nel primo minuto di recupero del primo tempo e di Melchiorri al 54′ le altre reti del match.

“Sapevo benissimo che venire a giocare qui non sarebbe stato facile – dichiara Andrea Sottil a fine gara – Loro sono una squadra forte con giocatori ed allenatore importanti, però eravamo consapevoli che potevamo giocarcela a viso aperto, e lo abbiamo fatto. Penso sia stata un’altra grande prestazione dei ragazzi, dall’inizio alla fine, difendendo e soffrendo anche ma con ordine. Abbiamo creato tanto e potevamo segnare prima, siamo stati alti ed abbiamo pressato bene, sono molto soddisfatto. E’ stata una bella partita ed abbiamo vinto noi, penso che per quello che ha detto il campo il risultato sia giusto. Sono soddisfattissimo di chi ha giocato, Dionisi è il nostro valore aggiunto e oggi ha fatto un’ora bene, ha combattuto, tirato e fatto assist, credo stia ritrovando la condizione migliore; sono contento anche di Quaranta, i miei ragazzi sono tutti titolari; ho fatto giocatore lui per far riposare Botteghin che era anche diffidato come Bellusci. Collocolo sta facendo una stagione importante da esordiente in Serie B, ha fatto l’ennesimo gol e poteva farne altri; sono soddisfatto di lui come lo sono di tutti, anche chi è subentrato ha dato il cambio di passo“.

“Buchel? – continua l’allenatore dell’Ascoli – E’ un giocatore molto, molto importante in mezzo al campo per le sue caratteristiche: è uno straordinario cacciatore ed intercettatore di palloni e poi ha grande tecnica, ha un sinistro importante nei cambi di gioco ed oggi ha fatto un gol veramente straordinario, sono contento per lui perché macina chilometri là in mezzo ma ha anche grande qualità, come ha dimostrato oggi. Le squalifiche dei diffidati Bellusci e Collocolo? Per me la partita più importante era questa che avevamo davanti, abbiamo a disposizione una rosa per cui possiamo sopperire alle assenze; siamo tutti utili ed indispensabili, soprattutto nelle defezioni per squalifiche. Stiamo bene fisicamente, veniamo da una grande partita con un grande risultato, siamo tutti pronti al prossimo obiettivo che sarà cercare di battere il Pisa. La classifica? Non l’ho ancora guardata, lo farò e me la immagino ma piedi ben piantati per terra con la consapevolezza che possiamo starci anche noi là dentro. Sappiamo che è dura e che lo saranno tutte le partite, ma sono convinto, come lo sono i ragazzi, che giocando in questa maniera possiamo toglierci delle soddisfazioni. I tifosi al seguito? Fantastico, lo sport è questo, non divano e televisione; l’ho detto prima della gara nel discorso prepartita: vengono sei/settecento tifosi, questo vuol dire che avete riacceso l’entusiasmo di una grande piazza e di una società storica. Oggi hanno dimostrato la grande passione trascinandoci anche nei momenti difficili, è sempre bello gioire sotto di loro, sono convinto che loro saranno molto felici e ci daranno grande sostegno in casa e fuori”.

“Sono molto contento – afferma Michele Collocolo – veniamo da un continuo di buoni risultati; il gol è per me una grandissima soddisfazione, sono arrivato a quota 3 e spero di farne altri per contribuire al percorso della squadra. Oggi abbiamo cercato di finalizzare al massimo la partita per raccogliere più punti possibili e proseguire al meglio il nostro campionato. Purtroppo sono stato ammonito e salterò la prossima gara con il Pisa, cercherò di allenarmi al massimo per tornare meglio di prima. Il mio ruolo naturale è fare la mezzala, se però il mister decide di giocare a due cerco comunque di dare il massimo. Dedica per il gol? Alla mia famiglia e soprattutto a mia padre, mi sta sempre dietro da quando abbiamo iniziato questo percorso”.

“Il gol lo dedico alla mia ragazza ed alla mia e sua famiglia – le parole di Marcel Buchel – Oggi ho invertito la mia inclinazione, ho pensato di fare gol per tenere gli assist per altre partite; scherzo, è una grande emozione che non capita tutti i giorni, sono contentissimo soprattutto per i punti. Non ho ancora visto la classifica, quando segni ti scrivono tutti e devo ancora rispondere ai messaggi; non pensiamo alla classifica ma come dice il mister pensiamo partita per partita, solo con le prestazioni possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Sapevamo che venire a Ferrara sarebbe stata dura, hanno ottimi giocatori ed è uno stadio difficile, non è scontato venire qua a fare punti; c’era un momento per soffrire e uno per giocare, come abbiamo fatto. Quando torni a vincere è sempre bello, i viaggi son lunghi ed è bello tornare a fare le ore in pullman dopo aver ottenuto i tre punti. E’ positivo che abbiamo tanti giocatori che possono fare gol, l’importante però è la compattezza del gruppo che ci ha portato sempre in alto”.

