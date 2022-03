Ascoli-Pisa, match valido per la 30^ giornata di Serie B, mercoledì 16 marzo ore 18.30 stadio “Del Duca”.

Formazioni:

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto , Botteghin, Quaranta, Falasco (92′ D’Orazio); Saric (76′ Eramo), Buchel, Caligara (92′ Salvi); Ricci (76′ Maistro); Tsadjout, Dionisi (62′ Bidaoui). A disp. Bolletta, Guarna, Tavcar, Iliev, Palazzino, Franzolini, De Paoli. All. Sottil

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson (55′ Berra), Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Nagy, De Vitis (55′ Marin), Mastinu (77′ Cohen); Benali (55′ Sibilli); Puscas (68′ Torregrossa), Lucca. A disp.: Livieri, Siega, Masucci, Gucher, Di Quinzio, De Marino, Marsura. All. D’Angelo

Arbitro: Marini (Roma). Assistenti: Costanzo (Orvieto) e Passeri (Gubbio). IV Ufficiale: Petrella (Viterbo). Var: Di Paolo (Avezzano) e Baroni (Firenze).

RETI: 42′ Dionisi, 45′ Dionisi

AMMONIZIONI: 21′ Tsadjout, 38′ Birindelli, 90′ Cohen

ESPULSIONI:

NOTE: Spettatori: 3.170 (857 abbonati al pack 6 gare) per un incasso di 42.731,40 euro. Recupero: 1′ p.t., 3′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 5′ Triplice fischio del signor Marini, l’Ascoli batte il Pisa 2-0

90′ + 4′ Tsadjout si ritrova il pallone dopo che Nicolas perde il pallone nella propria area ma calcia alto con la porta sguarnita

90′ Saranno 3 i minuti di recupero

89′ Bidaoui cerca di andarsene sulla sinistra, Birindelli lo ostacola e conquista il fallo

86′ Bidaoui salta due avversari ed impegna Nicolas con un tiro rasoterra ribattuto in angolo

85′ Lancio lungo di Berra dalla destra, Leali blocca il pallone in uscita

82′ Berra si libera sulla destra e va al cross, Falasco si oppone respingendo con il corpo il pallone che termina in rimessa laterale

80′ Azione personale di Buchel che si incunea in area toscana ma non riesce a calciare con forza con il destro, palla sul fondo

79′ Ci prova in neo entrato Cohen dalla distanza, palla distante dalla porta difesa da Leali

78′ Birindelli da fallo laterale cerca Sibilli in area bianconera, Buchel capisce tutto ed accompagna il pallone sul fondo

75′ Pisa pericoloso dal calcio piazzato, Lucca di testa da ottima posizione non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta di Leali

75′ Lucca messo giù sulla trequarti, punizione per il Pisa

73′ Ricci scambia sulla destra con Tsadjout, Birindelli mette in fallo laterale

69′ Torregrossa serve Lucca a centro area, il suo tiro non impensierisce Leali che blocca il pallone

67′ Berra si trova la palla a centro area dopo una mischia, Leali devia il suo tiro angolato in corner

65′ Puscas si libera sulla destra ma crossa direttamente in out

62′ Cambio nell’Ascoli: fuori Dionisi per Bidaoui

61′ Il tiro di Leverbe termina a lato

60′ Fallo di Quaranta su Lucca, punizione per il Pisa dai 25 metri

58′ Ricci messo a terra da Caracciolo, punizione per l’Ascoli sulla trequarti

55′ Triplo cambio nel Pisa: fuori De Vitis, Benali e Hermasson per Sibilli, Berra e Marin

53′ Cross teso di Baschirotto dalla destra, Caligara in acrobazia mette a lato da posizione defilata

51′ Rilancio lungo di Leali, Dionisi ostacolato da Leverbe non riesce a raggiungere la sfera che si spegne sul fondo

49′ Benali serve Puscas sulla destra, il cross dell’attaccante è intercettato da Botteghin

46′ Cross rasoterra di Lucca cha attraversa l’area bianconera senza che nessun giocatore riesca a toccare la sfera

46′ Inizia la seconda frazione di gioco

SECONDO TEMPO

45′ +1′ Si chiude il primo tempo con l’Ascoli in vantaggio 2-0

45′ Concesso un minuto di recupero

45′ Raddoppio dell’Ascoli!!!!!!!!! Dionisi in contropiede batte ancora Nicolas con un sinistro a fil di palo

42′ Gooooooooooooooool dell’Ascoli!!!!!!!!! Dionisi salta un avversario e dal limite batte Nicolas con un sinistro potente ed angolato

40′ Traversone dalla trequarti di Falasco, Dionisi di testa non riesce ad indirizzare il pallone verso la porta difesa da Nicolas

37′ Riparte il Pisa con Nagy che serve Lucca in area ascolana, sponda dell’attaccante pisano per Puscas che di testa manda a lato

36′ Caligara serve Dionisi con un tocco morbido al limite dell’area, Caracciolo anticipa il capitano bianconero

33′ Tsadjput cercare di andarsene sulla destra, Leverbe lo chiude mettendo in fallo laterale

31′ Ricci prova a sfondare sulla sinistra, Caracciolo lo chiude in calcio d’angolo

29′ Tiro di Buchel dai 25 metri con il destro, palla di poco a lato

28′ Baschirotto si libera al cross, Tsadjout non arriva di poco sul pallone leggermente troppo alto

25′ Caligara lancia per Tsadjout, Caracciolo lo anticipa in piena area pisana

22′ Lucca tenta il cross dalla destra, Caligara devia in corner

20′ Traversone dalla sinistra di Birindelli, Lucca di testa non riesce a colpire la sfera

18′ Palo del Pisa: Mastinu calcia superando la barriera colpendo il legno con Leali battuto

17′ Buchel anticipa De Vitis al limite dell’area, con un fallo secondo l’arbitro: punizione per il Pisa

16′ Nagy serve Puscas in area bianconera, Botteghin lo anticipa e rilancia

13′ Si affaccia in avanti il Pisa che in ripartenza arriva al cross con Mastinu, palla direttamente in out

11′ Ricci serve Dionisi che devia di testa, Nicolas blocca il tiro debole

10′ Traversone di Falasco verso il centro dell’area, Benali anticipa Dionisi e mette in angolo

8′ Saric lancia verso Dionisi, Leverbe di testa allontana

5′ I bianconeri continuano ad attaccare, Dionisi cerca l’inserimento di Ricci in area avversaria, palla a lato

4′ Il Var conferma la posizione di fuorigioco di Caligara, il gol non è convalidato

2′ Gol annullato all’Ascoli: sugli sviluppi di un corner Baschirotto aveva battuto Nicolas. In corso il check del Var

1′ L’Ascoli parte all’attacco con Falasco che crossa dalla sinistra, Dionisi di testa manda alto

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini bianchi e calzettoni rossi, Pisa in completo totalmente verde

PRIMO TEMPO

