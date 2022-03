MONTALTO – Continua l’impegno concreto dell’Amministrazione comunale di Montalto delle Marche per contrastare le conseguenze dovute alla pandemia nel territorio cittadino.

Come lo scorso anno, infatti, è stato reso disponibile sul sito del Comune l’avviso a favore dell’erogazione del contributo a fondo perduto destinato alle attività economiche che hanno subito delle perdite in seguito alle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia Covid – 19 (link all’avviso: http://www.comune.montaltodellemarche.ap.it/c044032/po/mostra_news.php?id=617&area=H).

La misura, realizzabile grazie al sostegno alle attività economiche previsto per le aree interne, è finalizzata al supporto delle attività economiche, in ambito commerciale e artigianale, operanti (anche tramite l’unità locale) nel territorio di Montalto delle Marche e che hanno subito delle perdite in seguito alle restrizioni imposte per far fronte alla pandemia Covid – 19. L’Amministrazione di Montalto si è impegnata per rendere la domanda e l’erogazione del contributo più veloce e snella possibile.

Il contributo consiste in:

333,35 € massimo a favore di quelle attività che abbiano avuto per l’anno 2020 un calo di fatturato fino al 30% rispetto al fatturato 2019

500,00€ massimo a favore di quelle attività che abbiano avuto per l’anno 2020 un calo di fatturato fino al 50% rispetto al fatturato 2019

666,70 € massimo a favore di quelle attività che abbiano avuto per l’anno 2020 un calo di fatturato oltre il 50% rispetto al fatturato 2019

Per le attività avviate nel corso degli anni 2020 – 2021, per le quali non è previsto il requisito di perdite, è sufficiente dimostrare la continuazione dell’attività d’impresa alla data dell’erogazione del contributo e sarà riconosciuto un ristoro di € 50,00 massimo per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di attività effettiva nel corso dello stesso anno 2021, per un importo massimo di € 600,00 pari a 12 mensilità.

La somma riconosciuta a fondo perduto non potrà, comunque, essere superiore alle spese di gestione sostenute dai richiedenti dal periodo che va dal 01/01/2021 al 31/12/2021.

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12 di venerdì 22 aprile.

“Siamo felici di essere riusciti a velocizzare l’iter di erogazione dei contributi per supportare le piccole e micro imprese commerciali e artigiane che, oltre che per la loro importanza commerciale, hanno il fondamentale ruolo di tenere vivo il tessuto sociale montaltese” – commenta il sindaco di Montalto delle Marche Daniel Matricardi. “E consapevoli di quanto l’efficacia di alcune misure dipenda anche dalla loro tempestività, abbiamo reso più snella la procedura di distribuzione dei fondi statali, velocizzandone l’istruttoria e facilitandone l’iter di erogazione. Soprattutto in questo periodo in cui l’aumento dei prezzi sta nuovamente mettendo in seria difficoltà le nostre attività, è ancora più importante erogare velocemente un contributo di sostegno” – conclude Matricardi.

