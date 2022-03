Gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B. I bianconeri a quota 49 punti in classifica in piena zona lay off contro i biancorossi in piena zona retrocessione

Stadio “Menti”alle ore 14 si affrontano Vicenza ed Ascoli

Gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie B.

I bianconeri a quota 49 punti in classifica in piena zona play off cercano di confermare quanto di buono fatto mrcoledì. I biancorossi a quota 21 cercano la vittoria per tirarsi fuori dalla retrocessione Sottil deve rinunciare in extremis anche a Saric, Falasco e Botteghin (per attacchi influenzali). Nei vicentini tre grandi ex: Brosco, Cavion e Da Cruz titolari e Padella in panchina . Sono 316 i tifosi del Picchio nel Settore Ospiti, presente in tribuna anche il presidente Neri. L’Ascoli ha vinto 9 partite fuori casa, squadra record della serie B 2021/22, alla pari del Brescia di Filippo Inzaghi.

FORMAZIONI UFFICIALI

VICENZA (4-2-3-1): Grandi; Maggio, Brosco, De Maio, Bruscagin; Bikel, Cavion (72′ Zonta); Bolì (62′ Meggiorini), Da Cruz (72′ Giacomelli), Dalmonte (81′ Teodorczyk.); Diaw. A disposizione: Gerardi, Confente, Pasini, Sandon, Padella, Cester, Djibril, Mancini, Teodorczyk. Allenatore: Brocchi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Bellusci, Quaranta, Baschirotto; Collocolo (86′ Paoli), Buchel (57′ Eramo), Caligara (81′ Paganini); Maistro(57′ Ricci); Dionisi (57′ Iliev), Bidaoui. A disposizione: Bolletta, Guarna, Tavcar, Franzolini, PalazzinoAllenatore: Sottil

Arbitro: Alberto Santoro della sezione di Messina

Assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Antonio Vono di Soverato. Quarto Ufficiale Alessandro Di Graci di Como, al VAR Antonio Di Martino di Teramo, AVAR Edoardo Raspollini di Livorno.

RETI:- 84′ Zonta, 89′ aut. Bellusci

AMMONIZIONI: Bellusci , Quaranta (A.), Maggio (V.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ termina il match,

89- GOL Vicenza, incredibile autorete di Bellusci dopo un cross di Maggio deviato da Leali sul corpo del difensore bianconero

84′ GOL VICENZA con Zonta. primo gol in campionato per lui azione costruita da Meggiorini, Giacomelli e Zonta sulla ribatutta corta di Leali arriva a depositare in rete

81′ cambio Vicenza: esce Dalmonte, dentro Teodorczyk. Nell’Ascoli entra Paganini al posto di Caligara

79′ sfiora il gol Iliev di testa in anticipo sul primo palo con una gran girata di testa su corner di Ricci accarezza il secondo palo

74′ Ammonito anche Maggio per un fallo a centrocampo su Caligara

71′ Diaw prova a sfuggire a Quaranta che lo ostacola e viene ammonito, punizione per il Vicenza al limite dell’area a destra. Dalmonte sul pallone che con il suo destro tira in curva

68′ Bidaoui reclama una punizione sulla sinistra dopo che aveva superato Bikel ma l’arbitro lascia proseguire

59′ Bidaoui si libera sulla sinistra e prova il tiro, bravo Grandi a respingere

57′ triplo cambio Ascoli dentro Ricci, Eramo e Iliev, fuori Maistro, Buchel e Dionisi

53′ ammonito Bellusci e punizione sulla sinistra un corner corto, tiro di Dalmonte deviato in corner

52′ bell’azione di Da Cruz, che supera due biaconeri con una veronica e prova un rasoterra che esce di poco a lato alla destra di Leali

51′ punizione sulla sinistra dell’area per il Vicenza cross con il destro di Dalmonte para Leali

49′ Maistro serve Dionisi, tiro ribatutta e palo ma era in offside

45′- inizio della ripresa

PRIMO TEMPO

45′ assegnato 1 minuto di recupero

43′ conclusione di destro di Cavion da lontano, para Leali

37′ ci prova dal limite con un rasoterra Caligara, palla che termina abbondantemente a lato

28′ DIonisi serve Maistro in area a rimorchio ma il numero 37 spreca tirando debolmente

25′ salvataggio dulla linea di Bellusci di testa che devia il tiro di Dalmonte da pochi passi

21′ grandissima giocata sulla linea di fondo e assist per Dionisi che con l’esterno destro sfiora il palo

17′ RIGORE PER IL VICENZA. Quaranta butta giù Diaw che stava entrando in area, sulla palla l’ex Da Cruz tura incrociando a destra e Leali si allunga e para il tiro a mezz’altezza

11′ Dalmonte ci prova dalla distanza parla che termina in curva

9′ Dalmonte si addormenta lascia il pallone in area, subito ne approfitta Dionisi ma Grandi è bravo a deviare in coner, dal corner occasione per Quaranta che di prima intenzione calcia ma la palla termina sul fondo

7′ brutto intervento di Salvi su Bikel a centrocampo, punizione per il Vicenza

4′ Diaw attacca Quaranta in area e conquista il corner

0- inizia il match, Ascoli in maglia blu

