ASCOLI PICENO – Con l’ordinanza dirigenziale n. 189 del 30/03/2022, l’ Amministrazione comunale di Ascoli Piceno ha disposto di istituire con decorrenza immediata e fino al 31/12/2022 la sospensione temporanea della validità dell’ O. D. n. 351 del 06/07/2011 e s.m.i. per il servizio di spazzatura stradale con l’ausilio di spazzatrici in Via Pisa, con conseguente sospensione dell’attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della succitata ordinanza dirigenziale limitatamente a via Pisa.

