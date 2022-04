ASCOLI PICENO – Sono 22 i convocati da mister Sottil per la sfida di domani 2 aprile che vedrà l’Ascoli impegnato al “Del Duca” contro il Pordenone alle ore 14. Bianconeri in emergenza per un focolaio di Covid, prima convocazione per il centrocampista statunitense Anthony Fontana.

I convocati: Bolletta, Guarna; Baschirotto, Bellusci, Botteghin, Falasco, Salvi, Tavcar; Buchel, Caligara, Collocolo, Eramo, Fontana, Franzolini, Paganini, Saric; Bidaoui, De Paoli, Iliev, Palazzino, Ricci, Tsadjout.

