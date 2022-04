Nel primo tempo le reti dei lombardi che segnano al 16′ e al 28′ dal dischetto; da segnalare la mancata espulsione di Antov, già ammonito, per un pestone a Saric nei minuti di recupero del primo tempo che avrebbe potuto cambiare il corso della gara

Monza-Ascoli, match valido per la 33^ giornata di Serie B, mercoledì 6 aprile ore 19 stadio “U-Power Stadium”.

Formazioni:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Antov (46′ Donati), Caldirola, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Ciurria (85′ Favilli), Barberis, Molina, D’Alessandro (77′ Machin); Valoti (85′ Colpani), Gytkjaer (59′ Mota Carvalho). A disposizione: Lamanna, Bettella, Pirola, Brescianini, Siatounis, Ramirez. All.: Stroppa

ASCOLI (4-2-3-1): Guarna; Baschirotto, Botteghin (46′ Salvi), Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel (58′ Caligara); Ricci (46′ Dionisi), Saric (68′ Bidaoui), Paganini; Iliev (81′ De Paoli). A disposizione: Leali, Bolletta, Tavcar, Franzolini, Maistro, Fontana, Palazzino. All.: Sottil

Arbitro: Gariglio (Pinerolo). Assistenti: Longo (Paola) e Raspollini (Livorno). IV Ufficiale: Monaldi (Macerata). Var: Maggioni (Lecco) e Tolfo (Pordenone).

RETI: 16′ Valoti, 28′ Gytkjaer (R)

AMMONIZIONI: 13′ Falasco, 19′ Antov, 57′ Donati, 78′ Valoti

ESPULSIONI:

NOTE: recupero: 2′ p.t., 3′ s.t.

CRONACA DEL MATCH

90′ + 3′ Finisce la partita: il Monza batte l’Ascoli 2-0

90′ + 1′ De Paoli in area cerca di superare un avversario, i bianconeri reclamano il rigore per un fallo di mano

90′ Saranno 3 i minuti di recupero

88′ Dionisi si libera sulla sinistra e prova la conclusione, Caldirola respinge in fallo laterale

85′ Ultimi cambi del match: nel Monza escono Valoti e Ciurria per Colpani e Favilli

83′ Lancio lungo di Bellusci a cercare Baschirotto, palla troppa lunga

81′ Ultimo cambio per l’Ascoli: De Paoli per Iliev

80′ Dionisi messo giù sulla trequarti sinistra, punizione per l’Ascoli

78′ Valoti stende Salvi sulla destra, cartellino giallo per lui

76′ Cross di Falasco dalla trequarti, Baschirotto per un nulla non trova il tocco per il gol che avrebbe riaperto la partita

74′ Paganini si trova a tu per tu con Di Gregorio dopo un passaggio di petto di Dionisi, il tiro dell’esterno è respinto dal portiere ma a gioco fermo. Paganini era in posizione di offside

72′ Dionisi finisce a terra in area brianzola dopo uno scontro con D’Alessandro, tutto regolare secondo il signor Gariglio

71′ Bidaoui colpisce Ciurria a metà campo, punizione per il Monza

68′ Quarto cambio per l’Ascoli: fuori Saric, dentro Bidaoui

68′ Tiro cross di Mota Carvalho dalla sinistra, palla in corner

65′ Il tiro di Barberis si infrange sulla barriera, sulla ribattuta ci prova Ciurria ma la difesa bianconera respinge

63′ Pedro Pereira serve Valoti al limite dell’area, Collocolo lo atterra: punizione per il Monza da posizione pericolosa

60′ Saric tenta il filtrante al volo per Iliev, palla però troppo lunga

57′ Saric salta Donati sul vertice sinistro dell’area lombarda che lo abbatte, cartellino giallo per lui

55′ Salvi se ne va contro due avversari sulla sua trequarti e viene messo giù, punizione per l’Ascoli

52′ Paganini serve Iliev al limite dell’area, l’attaccante bulgaro strozza troppo la conclusione che si spegne sul fondo

50′ Saric ci prova con l’esterno destro da posizione defilata, Di Gregorio smanaccia in calcio d’angolo

49′ Corner per l’Ascoli: il tiro a rientrare di Falasco e allontanato da Di Gregorio con i pugni

47′ Cross di Salvi per Iliev dalla destra, Donati di testa lo anticipa

46′ Inizia la seconda frazione di gioco con tre cambi: dentro Dionisi e Salvi per Ricci e Botteghin nell’Ascoli, Donati per Antov nel Monza

SECONDO TEMPO

45′ + 5′ Finisce il primo tempo con il Monza in vantaggio 2-0

45′ + 3′ Antov, già ammonito, colpisce Saric con un pestone: Gariglio lo grazia e non gli mostra il secondo cartellino giallo

45′ + 2′ Baschirotto va la cross dalla destra, Paganini fa la sponda che Iliev che controlla e calcia, Di Gregorio blocca

45′ Concessi 2 minuti di recupero

43′ Filtrante di Carlos Augusto per Gytkjaer, Botteghin copre e accompagna il pallone sul fondo

41′ Ci prova ancora Buchel, il suo destro è ribattuto da Antov in fallo laterale

39′ Ciurria serve Gytkjaer in area, il suo colpo di testa termina alto

36′ Ci prova Buchel dalla lunga distanza, palla molto al di sopra della porta difesa da Di Gregorio

34′ D’Alessandro supera Baschirotto e si porta in area per il cross, la difesa bianconera chiude in corner

31′ Ciurria salta Falasco in area ascolana, Saric tocca in angolo prima che l’attaccante avversario possa calciare

28′ Raddoppio del Monza: Gytkjaer spiazza Guarna dal dischetto

26′ Rigore per il Monza: Botteghin nel tentare il rinvio colpisce Ciurria invece del pallone in piena area bianconera

25′ Carlos Augusto si libera al cross dopo uni scambio con Gytkjaer, Bellusci chiude in corner

22′ Iliev tiene palla spalle alle porta e serve l’accorrente Paganini che prova il pallonetto per battere Di Gregorio ma colpisce male, palla fuori

20′ Ripartenza del Monza con Ciurria, Collocolo lo ferma ma fallosamente secondo l’arbitro, ancora una punizione per i lombardi

18′ Ciurria se ne va a metà campo, Saric lo stende: punizione per il Monza

16′ Gol del Monza: Barberis colpisce il palo dal calcio piazzato dopo una deviazione di Guarna, sulla ribattuta Valoti è il più lesto ad infilare in rete

16′ Ancora una punizione sulla trequarti per il Monza dopo un fallo di mano di Baschirotto

15′ Barberis calcia sul secondo palo la punizione, Guarna anticipa tutti e blocca la sfera

13′ Ciurria salta Falasco al limite dell’area che lo atterra, cartellino giallo per l’esterno bianconero

12′ Saric rimane atterra dopo uno scontro con D’Alessandro, intervengono i sanitari

10′ Cross di Pedro Pereira dalla destra verso Gytkjaer, Bellusci lo anticipa e spazza via

7′ Su un errore di Pedro Pereira l’Ascoli conquista palla sulla trequarti avversaria, Saric arriva al tiro da vie centrali ma non riesce a dare forza al pallone che finisce tra le braccia di Di Gregorio

5′ Ciurria si libera al tiro dal limite dopo uno scambio con Gytkjaer, palla fuori

3′ Baschirotto serve Ricci sulla trequarti avversaria, Caldirola lo anticipa e mette in fallo laterale

1′ Inizia la partita: Ascoli in maglia bianconera con pantaloncini e calzettoni neri, Monza in divisa rossa con inserti bianchi

PRIMO TEMPO

