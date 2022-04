ASCOLI PICENO – Fine settimana all’insegna della tradizione e dello spettacolo: Esplorazioni Picene fa tappa a Montedinove e Force con “Storie di Rame e Racconti di Mele”.

Appuntamento a Montedinove sabato 9 aprile alle ore 11 presso l’azienda Agricola Le Vigne di Clementina Fabi per degustazione e mini-convegno “Gemme dei Sibillini: ipereccellenza e unicità per un futuro di innovazione produttiva e turistica del territorio”. Alle ore 17 “Silent motion”, passeggiata sonora alla scoperta di storie perdute, simboli nascosti, rituali e mitologie legate alla venuta dei piceni ad Ascoli. Alle ore 19 spettacolo della Compagnia dei Folli in Piazza Del Duca.

Domenica 10 aprile il Festival Itinerante Esplorazioni Picene sarà a Force con due appuntamenti: alle ore 10 “laboratorio Cu” quadro sulla manipolazione del rame (per bambini) e visita guidata al centro storico e al Museo del Rame (per tutti); in serata, alle ore 19 spettacolo della Compagnia dei Folli in Piazza Vittorio Emanuele II con trampoli, fuoco e duelli.

Per partecipare alla passeggiata sonora o al laboratorio: prenotazione obbligatoria (anche su WhatsApp o Telegram): Davide 340 2347412.

Per partecipare al convegno o allo spettacolo: prenotazioni su www.esplorazionipicene.it

