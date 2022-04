Bidaoui: “Sono contento per il gol e per la prestazione di tutta la squadra, oggi era importante vincere”. Dionisi: “Vogliamo regalare una gioia ad Ascoli che manca da troppo tempo ed è quello che si merita”

ASCOLI PICENO – L’Ascoli batte 1-0 il Parma al “Tardini” grazie alla rete di Bidaoui al 43′ e mette un’importante ipoteca ad un posto playoff portandosi a + 6 punti sul Perugia nono ed a +3 sul Frosinone ottavo.

“E’ stata una giornata molto importante – le parole di Andrea Sottil a fine partita – Prima di tutto per la presenza di 1500 ascolani a Parma, sono tifosi straordinari e anche oggi hanno dimostrato di credere in noi e di starci vicino in questa partita contro una squadra molto forte e costruita per vincere, complimenti ai miei ragazzi, abbiamo fatto la gara che dovevamo fare con personalità e sacrificio. Abbiamo trovato il vantaggio e potevamo chiuderla in diversi contropiedi che potevamo gestire meglio, poi ci siamo difesi con tutto quello che avevamo; penso che il risultato sia giusto e sono contento dei ragazzi che sono stati anche oggi straordinari. Adesso ci riposeremo un giorno e poi penseremo al Cittadella; è chiaro che i playoff sono il nostro obiettivo, ci siamo dentro e vogliamo restarci fino all’ultimo”.

“Non si può venire a Parma senza subirlo – prosegue il tecnico bianconero – noi abbiamo avuto diverse occasioni per andare sul 2-0, loro sono formidabili anche nei cambi. Chi è entrato ha dato un contributo importante come sempre, sono state risorse fresche per portare a casa la vittoria. Sapevamo che il Perugia aveva vinto ma noi siamo sempre concentrati su di noi, il Cittadella ha perso adesso noi dobbiamo riposarci per poi spingere; abbiamo recuperato tutta la rosa e la condizione fisica è tornata quasi al top. Possiamo concentrarci per finire la regular season con più punti possibili, questo è il nostro obiettivo. Bellusci? Ha sentito contrarre il flessore, bisognerà valutarlo martedì, speriamo sia solo una contrattura; Maistro ha avuto una contrazione anomale in pre-rifinitura ed abbiamo scelto di preservarlo“.

“Sono contento per il gol e per la prestazione di tutta la squadra – afferma l’autore del gol partita Soufiane Bidaoui – Era importante vincere oggi. Potevo giocare meglio in alcuni occasioni, avrei potuto forse giocare a due. E’ stata un’impressione giocare qui, ho giocato poco ma mi ha fatto molto piacere. Il Parma è una grande squadra con giocatori importanti, sapevamo sarebbe stata tosta ma penso che abbiamo interpretato bene la partita. Noi giochiamo ogni partita per vincere, proveremo a farlo in tutte le prossime partite”.

“Grazie ai tifosi che ci hanno seguito in tanti – dichiara il capitano dell’Ascoli Federico Dionisi – Volevamo dare delle risposte sul campo e lo abbiamo nel migliore dei modi, farlo qui a Parma contro una squadra del genere ha un’importanza ancora più grande. Siamo contenti e soddisfatti perché è quello che volevamo e ci siamo riusciti. Bisognerà affrontare le ultime tre partite come abbiamo fatto durante tutto il campionato, una per volta per ottenere il massimo e centrare l’obiettivo il prima possibile. Nell’arco di una partita ci sta che non siano fischiati dei falli, forse nel primo tempo ce n’era qualcun’uno in più per noi ma ci può stare ma credo che l’arbitro abbia fatto il suo; la cosa più importante è che noi abbiamo ottenuto ciò che volevamo, l’importante era vincere. Abbiamo dimostrato durante tutto il campionato, questa è una squadra che è cresciuta di livello soprattutto nell’aiutarsi e nel sostenersi come fossimo una famiglia, in mezzo al campo siamo come fratelli. Questo ha fatto la differenza e la farà ancora, vogliamo regalare una gioia ad Ascoli che manca da troppo tempo ed è quello che si merita“.

