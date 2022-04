ASCOLI PICENO – Artisti, cantanti, attori e personaggi dello sport in campo per sostenere il progetto “Weaut” per creare un centro specializzato che includa attività didattiche, terapeutiche, sportive e ricreative dedicato ai bimbi autistici. Lo stadio Del Duca, giovedì 23 giugno dalle 19.30, ospiterà quindi la “Partita del Sole“, l’iniziativa dell’associazione no profit Nazionale Azzurri che scenderà in campo contro la Nazionale Associazioni no profit.

Il progetto prevede tre partite che si disputeranno tra l’Italia e Malta: Ascoli sarà la prima tappa, a cui seguiranno i match allo stadio nazionale Ta’ Qali a Malta a settembre e al San Nicola di Bari a dicembre.

Saranno presenti molti artisti con esibizioni live, firmacopie, showcase musicali, mentre la conduzione sarà affidata ad Amedeo Goria, telecronista, giornalista e conduttore televisivo, e Dj Paolino. Prevista la partecipazione di Carolina Benvenga e una lunga lista di volti noti: tra questi Amaury Perez, Edoardo Leo, Francesco Monte, Aldo Montano, Gianmaria Antinolfi, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, Natalia Paragoni, Carmine Battaglia, Alessio Gallo, Roberto Oliveri, Alberto Urso, Christian Stefanelli, Mattia Zenzola, Anna Falchi, Roby Facchinetti, Oreste Castagna, Nino La Rocca, Francesco Damiani, Vincenzo Maenza, Maurizio Stecca, Loris Stecca.

Della Nazionale Azzurri italiana fanno parte numerosi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, come Salvatore Esposito, Fortunato Cerlino e Carmine Monaco della serie “Gomorra“, Luca Argentero, Marco Bocci, Marco Masini, Paolo Vallesi, Umberto Tozzi, Eiffel 65, Il Volo, Paolo Ruffini, Pintus, gli ex calciatori Stefano Tacconi, Bobo Vieri, Rino Gattuso, Walter Zenga, Totò Schillaci e tanti altri.

